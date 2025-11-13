Pillan a una familia que robaba en supermercados escondiendo los productos en un carrito de bebé

Con la cesta de la compra al alza y algunos productos en precios desorbitados, y la Navidad a la vuelta de la esquina, una familia de Palencia parece que había decidido llenar literalmente el 'carrito', pero no de la compra, sino de bebé ... y así no pasar por caja para abonar la cuenta.

Ya han sido pillados por la Guardia Civil de Palencia y los cuatro integrantes de la misma familia están siendo investigados como supuestos autores de dos delitos de hurto.

Los dos en el mismo establecimiento y con el mismo 'modus operandi' a raíz de lo descubierto en las indagaciones. Los cuatro -un hombre de 38 años y tres mujeres de 22, 32 y 52- entraban en el supermercado, en Saldaña (Palencia), provistos de un cachecito de bebé en el que escondían lo que cogían de las estanterías, pero no llegaban a pagar.

Y el surtido era variado y con productos estrella de la Navidad entre sus preferencias. Numerosas tabletas de turrón de chocolate de una conocida marca, también de otros sabores y de reconocidas referencias. Loncheados de embutidos, aceite de oliva, conservas y hasta congelados y productos frescos como pechugas de pollo o costillas.

Es lo que se pretendían llevar, valorado en más de 400 euros, cuando eran pillados este lunes, 10 de noviembre. Y no era la primera vez que lo hacían. Ya se habían llevado otro botín por casi 800 euros a mediados de octubre y decidieron repetir técnica de 'asalto' en el mismo supermercado de Saldaña unas semanas después visto que la primera vez lo habían logrado.

Pero a la segunda, los empleados del supermercado se percataron de la artimaña, llamaron a la Guardia Civil que, tras acudir e inspeccionar el carrito, encontró lo que se querían llevar.

Trasladados al cuartel, los cuatro familiares están siendo investigados por sendos delitos de hurto, con productos valorados por cerca de 1.200 euros.