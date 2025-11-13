Suscribete a
Muere a los 84 años el expresidente de Caja Duero Sebastián Battaner

El economista salmantino recibió en 2002 en Premio Castilla y León de la Restauración y Conservación del Patrimonio

Frágil memoria de Battaner

Sebastián Battaner (izquierda) recibe la Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real
Sebastián Battaner (izquierda) recibe la Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real Ical

El economista, profesor y humanista Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero, ha fallecido este jueves a los 84 años en su ciudad natal, Salamanca. Entre otros galardones, fue reconocido con el Premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio en 2002 «por ... su sensibilidad con la cultura, el arte y el patrimonio, y su impulso del mecenazgo».

