Los motivos por los que han sido absueltos los dieciséis acusados de la muerte de seis mineros de La Hullera Vasco Leonesa

La sentencia de la Audiencia de León argumenta que el aporte letal de grisú fue «imprevisible» y que «no se incumplió ninguna norma»

Absueltos los dieciséis acusados por la muerte de seis mineros de La Hullera Vasco Leonesa

Los motivos por los que han sido absueltos los dieciséis acusados de la muerte de seis mineros de La Hullera Vasco Leonesa
Más de doce años después de los trágicos hechos que acabaron con la vida de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle, en el término municipal de La Pola de Gordón (León), aquel fatídico 28 de octubre de 2013, y dos y ... medio tras quedar visto para sentencia el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a dieciséis personas -entre empresarios, ingenieros, técnicos y vigilantes de seguridad-, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León y dada a conocer este jueves desvela los motivos por los que han sido absueltos todos los encausados como presuntos autores de seis delitos de homicidio imprudente y otros ocho de lesiones graves.

