La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Los familiares de los mineros fallecidos en Pozo Emilio, «cabreados»: «Todavía los culpables fueron los seis muertos»

Anuncian que recurrirán la sentencia «de risa» que absuelve a los 16 acusados de homicidio y lesiones, entre los que se encontraban los principales directivos de La Hullera Vasco Leonesa

Absueltos los 16 acusados por la muerte de seis mineros de La Hullera Vasco Leonesa

Familiares de los mineros fallecidos en la Hullera Vasco Leonesa, en una imagen de archivo
Familiares de los mineros fallecidos en la Hullera Vasco Leonesa, en una imagen de archivo ICAL

ABC

León

«Totalmente fundido y cabreado». Así se encontraba ayer Manuel Moure, padre de Manuel Antonio Moure, uno de los mineros fallecidos en el accidente que el 28 de octubre de 2013 le costó la vida a seis trabajadores del pozo Emilio del Valle de ... la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón, tras conocer que el Juzgado Penal número dos de León decidió absolver a las 16 personas que se encontraban acusadas de homicidio por imprudencia grave y lesiones, entre los que se encontraban los principales directivos de la compañía y los encargados de seguridad de la explotación.

