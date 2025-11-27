Suscribete a
EMPRESAS

Maxam: explosivos cero emisiones

La multinacional española inaugura en Páramo de Masa (Burgos) la primera planta en España de amoniaco verde, paso clave hacia un sector más sostenible

Nueva planta de amoniaco verde de Maxam en Páramo de Mesa (Burgos)
Pedro Sedano

Burgos

Maxam, multinacional española con más de 150 años de trayectoria en la fabricación de explosivos civiles y soluciones tecnológicas para minería y obra civil, ha inaugurado en sus instalaciones de Páramo de Masa (Burgos) la primera planta de amoniaco verde en España, la segunda en ... Europa. El proyecto contempla la fabricación de explosivos para obra civil y minería con un proceso íntegramente sostenible, basado en energías renovables y en la utilización de agua y aire como materias primas principales, lo que permitirá disminuir en más de un 95 por ciento la huella de carbono.

