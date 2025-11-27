Maxam: explosivos cero emisiones

Maxam, multinacional española con más de 150 años de trayectoria en la fabricación de explosivos civiles y soluciones tecnológicas para minería y obra civil, ha inaugurado en sus instalaciones de Páramo de Masa (Burgos) la primera planta de amoniaco verde en España, la segunda en ... Europa. El proyecto contempla la fabricación de explosivos para obra civil y minería con un proceso íntegramente sostenible, basado en energías renovables y en la utilización de agua y aire como materias primas principales, lo que permitirá disminuir en más de un 95 por ciento la huella de carbono.

Este proyecto es un paso fundamental en el objetivo de Maxam de liderar el cambio hacia un sector más sostenible, utilizando tecnologías avanzadas que transforman la minería. En esta planta, se producirá el primer explosivo verde completamente sostenible, fruto de su integración en un proyecto de economía circular que incluye la fabricación de nitrato amónico verde y de combustibles neutros en carbono, marcando un hito en la industria minera.

Óscar Maza, director de Tecnología, Sostenibilidad y Operaciones de Maxam, define este avance como «un hito en la fabricación in situ de explosivos sostenibles a partir de energías renovables». Esta nueva planta es el primero de los tres pasos que dan forma a la hoja de ruta de Maxam. Maza aclara que el amoniaco verde es la materia prima esencial para la obtención de nitrato amónico, componente clave en los explosivos civiles utilizados en la minería. Precisamente, la fabricación de estos ingredientes directamente en las propias explotaciones mediante pequeñas plantas modulares, como la que ya opera para producir amoniaco en la Merindad de Río Ubierna, se revela como «la gran apuesta de la compañía», decidida a reducir la huella ambiental de un proceso que en la actualidad destaca por todo lo contrario.

Por cada tonelada de amoniaco verde se dejarán de emitir tres toneladas de compuestos de carbono. «La fabricación en el lugar de uso supone eliminar millones de toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera como consecuencia de su transporte por vía marítima o terrestre», precisa el responsable de la empresa. De hecho, Juan Carlos García Luján, director general de Unidades de Negocio de Maxam, considera que con esta nueva planta se abre «una nueva etapa para la minería en la que innovación y la sostenibilidad van unidas de forma real y medible». Con la puesta en marcha de la planta, al compañía se consolida como líder y pionera en la producción de explosivos con energía verde y cero emisiones. Un hito en la transformación hacia una minería más sostenible. «Un compromiso que no solo transforma y hace evolucionar a la compañía, sino también al sector minero en su conjunto, demostrando que la sostenibilidad y la productividad pueden ir de la mano», detalla Juan Carlos García Luján.

«Referente global»

Maxam, fundada en 1872, es hoy en día una de las compañías de referencia mundial en la fabricación de explosivos y productos energéticos, con sede en España y presencia en más de 50 países. La multinacional define su planta, en Páramo de Masa como ejemplo de su capacidad para innovar. La instalación refuerza el centro logístico y económico de la región y posiciona a España como «referente global en minería sostenible», destacan. De hecho, el objetivo de la compañía es liderar desde la planta burgalesa la investigación y producción de nitrato amoniaco verde, un paso clave para la industria al transformar el proceso de fabricación de nitrato de amonio hacia una producción cien por ciento sostenible.