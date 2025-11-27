Premios a la economía social: entidades con «peso» que aportan valores

Rodeados de un paraje natural tan rico como la sierra de Guadarrama en su vertiente segoviana, incluso antes de que este enclave lograse inscribir su nombre con el más alto reconocimiento y nivel de protección como Parque Nacional en 2013, ya hay quien vio allí ... el lugar ideal para abrir un albergue turístico y granja escuela. Puerta del Campo, su nombre, que es también toda una definición de lo que esa iniciativa nacida en 1984 ofrecía y ofrece: acercar lo natural, lo rural y lo tradicional a todos los que visiten sus instalaciones en El Real Sitio de San Ildefonso. Cerca de cuatro decenios de «pasión» por la naturaleza y su lugar de origen, con un fuerte poso de «motivación educativa», que han recibido el reconocimiento como Mejor Cooperativa del Año en Castilla y León, coincidiendo justo con este 2025 en el que se celebra el Año Internacional de la Cooperativas.

Todo un «referente pionero» del turismo educativo, cultural y rural en la Comunidad del que destaca «su impacto en el territorio». Porque el lugar en el que se emplaza no se puede mover y es su razón de ser. En Puerta del Campo se nutren de lo que tienen a su alrededor y también lo alimentan. «Mantenemos una estrecha relación con el entorno local, fomentando el consumo de proximidad y consolidando una red de economía circular en torno a su actividad», destaca José Ángel Martín, al frente de esta cooperativa, testigo en primera persona de cómo la «preocupación» ambiental ha crecido y también cómo el cliente que ha pasado de ser uno que acudía «a estar» a uno que llega «a hacer y sentir». «Nuestra misión como cooperativa ha sido adaptarnos a esa demanda», transformando un «simple alojamiento en una experiencia educativa, sostenible y profundamente arraigada en nuestro entorno».

Las más de dos millones de barras de pan que han comprado en este tiempo al panadero de La Granja son muestra del «compromiso» con el «consumo responsable y de proximidad» del que hacen gala y por el que también han sido merecedores de este reconocimiento.

Premios -entregados hace unas semanas en Salamanca en un acto presidido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García- que distinguen «la gestión y labor de las empresas y personas vinculadas al cooperativismo y la economía social». «Es un premio que pertenece a todos los socios, trabajadores -35 fijos-, colaboradores y, por supuesto, a las miles de familias y viajeros que han pasado por Puerta del Campo a lo largo de estas cuatro décadas», apunta José Ángel Martín con «enorme satisfacción» por el reconocimiento al «trabajado ininterrumpido» durante tanto tiempo.

¿Y por qué una cooperativa? «El proyecto era ambicioso y necesitábamos una fórmula donde conjugar muchos aspectos, sobre todo anteponer las personas y realzar sus capacidades y valores», destaca el gerente de esa sociedad sobre la fórmula en la que se constituyeron, convencido de que «el modelo cooperativo es el más idóneo: aporta valores y ventajas únicas, democracia, autogestión, participación, solidaridad, igualdad, sostenibilidad y compromiso con la comunidad».

Y es que la economía social no sólo va de números -aunque no los olvida-, también va de la gente. «Este modelo aporta indudables beneficios a la comunidad y a las personas que viven en Castilla y León, generando actividad económica vinculada al territorio, igualdad de oportunidades y empleos dignos, inclusivos y de calidad», destaca la consejera Leticia García, de un sector con «gran impacto» en el tejido laboral. No en vano, Castilla y León es la séptima comunidad «con mayor peso» de la economía social en su tejido productivo, alcanzando el 7,9 por ciento, por encima del 6,3 a nivel nacional, y con cerca de 30.000 puestos de trabajo, especializados además «en áreas que contribuyen a fijar población, especialmente en el medio rural» como los cuidados, los servicios educativos y las actividades agrarias y ganaderas. Ahí se enmarca también la labor de Cooperativa Bureba Ebro, galardonada en esta edición con el Premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa. Casi 40 años de existencia contemplan a esta cooperativa de segundo grado (surgida en 1986 de la fusión de otras cinco) para la que este reconocimiento «es un estímulo para seguir mejorando», destaca Miguel Ángel Moriana, entre los más de 600 socios.

La consejera Leticia García presidió la entrega de premios en Salamanca ABC

Se unieron para comercializar sus productos y adquirir materias primas. Ahora también realizan ensayos de campo con semillas certificadas y así los profesionales «sólo nos preocupamos de sembrar y a sacar la mayor cosecha y de más calidad», destaca. De hecho, el reconocimiento ha tenido en cuenta los proyectos de innovación propios desarrollados, como la producción de cebadas de malta con bajas emisiones de CO2 o trigos agrosostenibles. Y aunque el «relevo generacional» en el sector «está fastidiado», Moriana valora que la labor de la cooperativa «fija población» y genera actividad económica en la zona. En su caso en la zona de la Bureba, al noroeste de la provincia de Burgos, con instalaciones en ocho localidades.

Según estudios impulsados por la Junta, el impacto de la economía social alcanza los 1.067 millones de euros anuales, lo que supone el 1,5 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de Castilla y León. Además de ser entidades que «ofrecen una mayor estabilidad en el empleo, menor brecha salarial de género y mayor compromiso con el empleo inclusivo». Un sector que aglutina a unas 5.000 empresas y al que la Junta viene prestando un apoyo que se ha «incrementado de forma exponencial» en los últimos años: en lo que va de legislatura, ha destinado más de 174 millones de euros al fomento de la economía social, lo que supone un aumento presupuestario del 49 por ciento.

Una de estas sociedades es también Ingemolid, una sociedad laboral sacada adelante hace ya 15 años por cinco trabajadores que cuando su antigua empresa en Valladolid entró en concurso de acreedores víctima de la grave crisis desatada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria pensaron que ése no era su final laboral. La «determinación» entonces de Ricardo Rodríguez, Felipe Jesús Carrascal, César Carlos Benito, José María Gómez y José Luis Iglesias transformando la compañía en su propio proyecto laboral, ya consolidado, les ha valido el reconocimiento con el premio a la Mejor Empresa con otras formas jurídicas de economía social. Especializada en proyectos industriales y de utillaje para sectores como el automóvil, «no sólo resolvió una situación de desempleo», sino que también mantuvo la prestación de servicio a la cartera de clientes. Ya son diez socios trabajadores, que participan de forma solidaria, priman la democracia interna y «la integración» de personas con especiales dificultades.

Nombre propio el de Ireneo Cuesta Modinos, con más de 30 años al servicio de movimiento cooperativo. Una «fructífera trayectoria personal y profesional» la de este palentino que fue presidente de Lacto Unión, la mayor cooperativa de vacuno de leche de la Comunidad durante los últimos diez años, además de preocupado por el bienestar animal y el desarrollo del medio rural, jugó un papel «clave» en el «fortalecimiento» de las relaciones comerciales y financieras que le ha valido también su distinción con unos premios que reconocen la labor de todo un colectivo de «peso» en la economía para el que no sólo cuentan las números.