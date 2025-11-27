Suscribete a
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

EMPRESAS

Premios a la economía social: entidades con «peso» que aportan valores

Cerca de 5.000 sociedades y cooperativas conforman este sector que da empleo a unas 30.000 personas y tiene un impacto económico de más de 1.000 millones al año

Los empresarios lanzan una campaña a favor del soterramiento: «Unamos Valla y Dolid»

Actividad desarrollada en la Sierra de Guadarrama por Puerta del Campo, reconocida como la Mejor Cooperativa del Año en Castilla y León
Isabel Jimeno

Valladolid

Rodeados de un paraje natural tan rico como la sierra de Guadarrama en su vertiente segoviana, incluso antes de que este enclave lograse inscribir su nombre con el más alto reconocimiento y nivel de protección como Parque Nacional en 2013, ya hay quien vio allí ... el lugar ideal para abrir un albergue turístico y granja escuela. Puerta del Campo, su nombre, que es también toda una definición de lo que esa iniciativa nacida en 1984 ofrecía y ofrece: acercar lo natural, lo rural y lo tradicional a todos los que visiten sus instalaciones en El Real Sitio de San Ildefonso. Cerca de cuatro decenios de «pasión» por la naturaleza y su lugar de origen, con un fuerte poso de «motivación educativa», que han recibido el reconocimiento como Mejor Cooperativa del Año en Castilla y León, coincidiendo justo con este 2025 en el que se celebra el Año Internacional de la Cooperativas.

