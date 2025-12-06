Por qué es festivo hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución, y qué se celebra

Nos acercamos al final del año y, antes de ello, tienen lugar varias celebraciones y días festivos que hacen del mes de diciembre uno de los más esperados para muchas personas. Aunque Navidad y Nochevieja son de los días más destacados, unas semanas antes ... también hay dos fiestas muy bien recibidas.

Se trata del 6 y el 8 de diciembre, fechas muy próximas pero con diferente origen, aunque ambas se consideran fiestas nacionales y, por tanto, toda España lo cuenta como día no laborable y no lectivo.

Este sábado, 6 de diciembre, arranca el primero de los festivos que tenemos en este último mes del año. En esta fecha se celebra el Día de la Constitución Española y, a pesar de que se trata de una celebración muy conocida en nuestro país, puede que muchas personas no conozcan exactamente a qué se debe la festividad.

¿Por qué es día festivo el 6 de diciembre en España?

El 6 de diciembre es festivo nacional como homenaje y recordando uno de los días históricos de España. En el 6 de diciembre de 1978, se realizó en nuestro país un referéndum en el que se consultó a la ciudadanía si se aprobaba la vigente Constitución Española y en todas las provincias ganó el sí por una amplia mayoría.

De este modo, fue unos años después cuando se declaró esta fecha como festivo nacional, concretamente en 1983, tras la regulación del Real Decreto 2964/1983 del 30 de noviembre de ese año. Desde entonces, cada 6 de diciembre es fiesta en toda España y se realizan diferentes actos conmemorativos por parte de organismos como las Fuerzas Armadas, la Administración o los centros educativos, entre otros.

La carta magna que se aprobó en 1978 y sigue vigente en la actualidad, cuenta así con un Preámbulo, y 169 artículos divididos en, un Título Preliminar, 10 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.