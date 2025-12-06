Suscribete a
ABC Premium

Por qué es festivo hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución, y qué se celebra

Este es el motivo por el que los españoles disfrutan de un día festivo el 6 de diciembre desde hace 46 años

Por qué es festivo hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución, y qué se celebra
Por qué es festivo hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución, y qué se celebra abc
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nos acercamos al final del año y, antes de ello, tienen lugar varias celebraciones y días festivos que hacen del mes de diciembre uno de los más esperados para muchas personas. Aunque Navidad y Nochevieja son de los días más destacados, unas semanas antes ... también hay dos fiestas muy bien recibidas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app