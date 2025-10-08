Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Mañueco: «Gobernará quien decida el pueblo de Castilla y León»

El presidente de la Junta y líder del PP en la Comunidad no compromete que sea la lista más votada

Junta y PSOE se arrojan al «caos» y abren la ofensiva electoral en las Cortes

El presidente de la Junta, durante el pleno de las Cortes, en una de sus intervenciones R. ORTEGA
Montse Serrador

Valladolid

No estuvo fino en el pleno de las Cortes de Castilla y León el procurador de Podemos, Pablo Fernández. Más bien estuvo grosero en su respuesta al presidente de la Junta, quien se encargó de reprochárselo, aunque con ironía: «Oyéndole a usted nos duele ... a todos saber que se retira, que no se va a presentar a las próximas elecciones. Vamos a echar mucho de menos su sosiego y su verso florido». Así respondió a la afirmación del parlamentario podemita de que «se ha cagado en los pantalones y no se ha atrevido a decir que gobernará la lista más votada y con ello ha demostrado que no tiene palabra y que no tiene escrúpulos». Pablo Fernández había preguntado a Alfonso Fernández Mañueco si se comprometía, dando su palabra, a que «en las próximas elecciones gobierne la lista más votada».

