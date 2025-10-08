Mañueco: «Gobernará quien decida el pueblo de Castilla y León»

No estuvo fino en el pleno de las Cortes de Castilla y León el procurador de Podemos, Pablo Fernández. Más bien estuvo grosero en su respuesta al presidente de la Junta, quien se encargó de reprochárselo, aunque con ironía: «Oyéndole a usted nos duele ... a todos saber que se retira, que no se va a presentar a las próximas elecciones. Vamos a echar mucho de menos su sosiego y su verso florido». Así respondió a la afirmación del parlamentario podemita de que «se ha cagado en los pantalones y no se ha atrevido a decir que gobernará la lista más votada y con ello ha demostrado que no tiene palabra y que no tiene escrúpulos». Pablo Fernández había preguntado a Alfonso Fernández Mañueco si se comprometía, dando su palabra, a que «en las próximas elecciones gobierne la lista más votada».

«Gobernará quien decida el pueblo de Castilla y León», respondió el mandatario autonómico. «Me comprometo a hacer todo lo posible para seguir manteniendo esa gestión eficaz para merecer la confianza de los castellano y leoneses», añadió.

No le gustó la 'no respuesta' al procurador de Podemos, para quien «hace un tiempo se las prometían muy felices en el PP pero el sueño ha tornado en pesadilla tras su calamitosa gestión y su giro a la ultraderecha». «No les llega la camisa al cuello sabiendo el bocado electoral que les va a dar Vox», apuntó. Y advirtió al PP de que competir con los de Abascal «para ver quién es más racista o amigo del presidente israelí Benjamín Netanyahu, tras oponerse a condenar el genocidio de Gaza, no le va a dar resultados al PP porque, al final, los ciudadanos prefieren votar al original».

En su segunda respuesta, el presidente de la Junta reprochó al procurador morado que se dedicase a «hacer ruido y a la política del espectáculo», mientras que la Junta ejerce «una labor seria» que ofrece «resultados y da sus frutos». «Le retuerce por dentro», clamó el presidente de la Junta para defender la gestión de su Gobierno, de la que destacó la potente política de vivienda, el transporte público gratuito para familias, trabajadores o estudiantes o las medallas de oro en educación o dependencia o de plata en gestión sanitaria». «Seguiremos mejorando aunque no le guste a la oposición», zanjó.