Junta y PSOE se arrojan al «caos» y abren la ofensiva electoral en las Cortes

«¿Cómo valora el caos generado en Castilla y León por su nefasta gestión»?». Con esta pregunta abrió la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, la sesión de control a la Junta que se celebró ayer en las Cortes de Castilla y León. Y con ... ella sí llegó «el caos», el que el PSOE ve en la gestión del Gobierno autonómico y la que éste ve en el Partido Socialista y en el Gobierno de España. Todo con un común denominador, que sirvió también para el resto de formaciones políticas, como apertura de la veda electoral y, con ello, las ofensivas que salen de una bancada a otra con la sombra de la cita electoral del 15 de marzo que ya planea por el hemiciclo.

«Usted es un insulto y un peligro para esta tierra. Váyase a su casa y deje de hacernos daño», le espetó Gómez Urbán al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ya en su primera intervención aseguró sentirse sorprendido de que la procuradora hable de «caos» cuando «ustedes (por el PSOE) lo tienen en su partido y en el Gobierno de España».

La portavoz socialista aprovechó su intervención para arremeter con la medida estrella de la Junta en los últimos meses como es la tarjeta Buscyl, que permite viajar gratis a los empadronados en la Comunidad en las líneas de titularidad autonómica. Si en el Gobierno regional se esfuerzan en presumir de dicha actuación, el PSCL ya ha demostrado que se van a empeñar justo en lo contrario.

Así que, a juicio de la procuradora socialista, la iniciativa responde a «su incompetencia y su soberbia» al haber rechazado la bonificación de los billetes de autobús del Gobierno de España. «Para taparlo, improvisa una tarjeta de transporte que lo único que ha generado es caos. La tarjeta del 'caoscyl' se ha convertido en uno de los mayores fiascos que se recuerdan en Castilla y León», señaló Gómez, ya que, apuntó, «faltan tarjetas, llegan tarde, no hay lectores QR, no se han reforzado las líneas...Representa lo que es su gobierno, incompetencia, improvisación y soberbia». Otro ejemplo de esa forma de actuar, apuntó la portavoz, es cómo «han dinamitado el convenio de integración de las vías en Valladolid», con lo que «han impedido que la ciudad tenga un futuro urbano adecuado y una estación de autobuses digna». Para concluir, la socialista advirtió a Mañueco de que «si se iba a referir al sanchismo y a la familia, lo haga del novio defraudador» (de Ayuso), y que si iba a hablar «de supuestos informes inventados, hable de los 11.000 folios de la Audiencia de Valladolid que explican la mayor trama de corrupción del PP -eólicas- y de la que está calladito».

Mañueco recogió el guante para volver al caos pero, en este caso, al de «las pulseras antimaltrato, de los trenes y aeropuertos y de su partido donde el exsecretario de Organización está en la cárcel». Defendió la tarjeta Buscyl que «ha tenido las incidencias propias del éxito de una iniciativa de estas características» y que esta semana habrá llegado ya a 400.000 personas de la Comunidad. Presumió de datos de empleo, «con más trabajadores que nunca en el mes de septiembre»; de educación, gratuita de cero a tres años, y de «gestión eficaz en las ayudas para atender a aquellos que sufrieron el desastre de los incendios».

Noticia Relacionada La Junta compara al PSOE con la 'Cosa Nostra' y le recuerda el consumo de «lechugas y chistorras» ABC El socialista Luis Briones le exige reponer los fondos de los ayuntamientos y que se marche antes de que el presidente sea «despedido» en las elecciones

Después llegó el momento de los nombres propios de socialistas vinculados a Castilla y León «porque cuando hablamos de la responsable del caos de las pulseras anti-maltrato hay que hacerlo de la ministra Ana Redondo, presidenta del PSOE de Castilla y León». También cuando se habla de los problemas en trenes y autobuses, recordó, «tenemos que hablar del ministro Óscar Puente, que es el que manda en su partido en la Comunidad». Y ya el momento álgido llegó cuando el dirigente popular recordó a la bancada socialista que «su valedor, Santos Cerdán, está en la cárcel y ustedes son los miembros del equipo del señor Cerdán». Conclusión, dijo Mañueco, que «este es el ejemplo del caos que ofrece el Partido Socialista. Imagínense ustedes qué es lo que ocurriría si llegaran al gobierno de Castilla y León».