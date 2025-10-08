Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Junta y PSOE se arrojan al «caos» y abren la ofensiva electoral en las Cortes

Alfonso Fernández Mañueco advierte a los socialistas de que «son miembros del equipo de Cerdán, que está en la cárcel»

Mañueco, ante el reto de esquivar a Vox

La socialista Patricia Gómez Urbán, durante su contundente intervención R. ORTEGA
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

«¿Cómo valora el caos generado en Castilla y León por su nefasta gestión»?». Con esta pregunta abrió la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, la sesión de control a la Junta que se celebró ayer en las Cortes de Castilla y León. Y con ... ella sí llegó «el caos», el que el PSOE ve en la gestión del Gobierno autonómico y la que éste ve en el Partido Socialista y en el Gobierno de España. Todo con un común denominador, que sirvió también para el resto de formaciones políticas, como apertura de la veda electoral y, con ello, las ofensivas que salen de una bancada a otra con la sombra de la cita electoral del 15 de marzo que ya planea por el hemiciclo.

