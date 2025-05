Ceder a las demandas de uno frente a los otros genera agravios que la sociedad no entiende No son métodos Siempre en campaña

Era la década de los 70 del siglo pasado cuando Renfe emitió, en la televisión en blanco y negro, un anuncio con el lema «papa, ven en tren». Era una campaña dirigida al cabeza de familia, al que estimulaba el uso del ferrocarril para sus ... desplazamientos por fiabilidad y seguridad. Han pasado muchos años. Ni el concepto de familia es el que contaba el anuncio, ni el tren tiene nada que ver con la realidad que es hoy. Hemos mejorado mucho, pero no tanto como para morir de éxito y cuando esto pasa, vienen los incidentes para poner la realidad en su sitio. El tren es mucho más seguro, mucho más cómodo, mucho más utilizado y debiera ser mucho más puntual, porque durante unos años hemos disfrutado de una puntualidad exquisita, que hoy dista mucho de ser una realidad. El problema no es que haya incidencias, que pueden ser lógicas e imprevisibles, el problema es que la información que se da es nefasta y se abandona a los viajeros sin explicaciones que den tranquilidad, confianza y seguridad. La soberbia en la que se han instalado los gestores es tal, que son incapaces de reconocer los posibles errores y así no se soluciona nada.

Noticia Relacionada PUNTO DE VISTA Lección ciudadana Luis Jaramillo En nuestra comunidad el tren es actualidad estos días por el anuncio de Renfe de que, cediendo a las demandas de Abel Caballero, se suprimen algunas paradas en nuestro territorio. Ya ceder a las demandas de uno frente a los otros, en estos tiempos, genera agravios que la sociedad no entiende. Pero si además lo que hace el operador es enmascarar su decisión con el anuncio de que hay más plazas, no sé yo muy bien para lo que sirven si los horarios no se ajustan a las demandas reales de la sociedad. Ya sabemos que no puede haber todo en todos los sitios, pero si sistemáticamente se atiende donde hay más, donde los votos son más, el factor de equilibrio y solidaridad se va al garete. Esto es lo que está pasando. Hacía tiempo que una decisión unía a todos, incluido al PSOE en esta tierra, que para lavar la crítica a la supresión de estas paradas, le pide a la Junta que haga lo suyo en el mapa de transportes. Curiosa demanda en una comunidad donde en ese área las cosas no están tan mal y si hay supresión de paradas de tren y de autobuses, es cosa del Ministerio.

