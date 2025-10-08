A la vista de las encuestas que se han publicado esta semana, todos los analistas han girado su vista hacia Castilla y León, la primera de las comunidades que tiene cita con las urnas en el 2026. Alfonso Fernández Mañueco tendrá que convocar elecciones en ... el mes de enero y abre un ciclo de procesos electorales del que solo sabemos seguro que nuestra comunidad y Andalucía van el año que viene, pero al que se pueden sumar otros territorios que no alcancen acuerdos para sacar adelante sus presupuestos e, incluso, las elecciones generales, ya que no son pocos los que detectan movimientos en Moncloa que apuntan a un posible adelanto electoral.

No se puede negar que hay una cierta inquietud entre las filas populares por el momento político en que vivimos y por los datos demoscópicos que se publican. Es cierto que no hay encuestas que desciendan al terreno de la comunidad, pero todas en el ámbito nacional detectan que Vox, sin hacer nada especial, acumula adeptos y no por méritos propios, sino por deméritos en posiciones erráticas del PP y por la alianza, no escrita, que hace que el PSOE agite todo lo que pueda polarizar en el país para alimentar a las posiciones más extremas de la derecha y dañar a su rival más directo. Puede que en este momento la estrategia está dando un cierto resultado, pero estoy seguro que a la larga todos los que mantienen una posición moderada, de izquierda o de derecha, lo van a lamentar profundamente.

Pese al ambiente electoral que todo lo inunda en la comunidad, no detecto una movilización interna en los partidos mayoritarios al nivel de la situación. Hay un cierto tran tran que me llama más la atención en el PSOE, que es quién aspira a alcanzar el poder. Me resulta muy difícil entender que Carlos Martínez no dedique todo su tiempo a la candidatura a la presidencia de la Junta y que siga manteniendo la alcaldía de Soria. Esta es una comunidad muy amplia que tendrá que recorrer para que le conozcan y explicar su proyecto y va a ser muy difícil hacerlo sin dedicar todo el tiempo a ello.

En el PP cometerán un grave error si todo lo fían a la gestión en la Junta. El PP ha tenido aquí siempre una maquinaria electoral muy precisa y activa que no se detecta en este momento y el calendario avanza imparable.