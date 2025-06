Empezamos a ver los primeros efectos adversos de la arbitraria, por insolidaria e injusta, decisión de suprimir la parada de la alta velocidad en Sanabria. Una facultativa renuncia a su plaza en Puebla de Sanabria por los problemas de desplazamiento y también lo están pensando ... enfermeros que ahora tienen que acudir al automóvil para trabajar en la zona. El goteo seguirá, como parecen seguir los oídos sordos de los responsables de Renfe y del Ministerio, que emplean la técnica del avestruz y dejar que el tiempo pase, los hechos consumados y la falaz decisión definitivamente implantada. Les dan igual los testimonios que estos días vemos en medios nacionales que claman por una vuelta atrás en el capricho de Abel Caballero satisfecho por sus correligionarios políticos. Les dan igual las protestas ciudadanas o de las instituciones de la zona. Confían en que el tiempo hará su trabajo y las voces se irán apagando. Tal vez con lo que no contaban es con ese aliado que es la división a las primeras de cambio, la pelea por capitalizar políticamente la justa reivindicación y no dudarán en aprovecharlo para justificar que lo que se presenta como una demanda social clamorosa, no es más que la instrumentalización política de los adversarios, que solo buscan criticar todas las decisiones de quien gobierna. Volverán a utilizar las retahílas de datos, la frialdad de los números, la instrumentalización de los guarismos conforme a las necesidades de quienes los analizan, y el manejo perfecto de artimañas como billetes a la venta, demandas satisfechas y nada que decir de la carencia de plazas para una determinada zona o de una desigualdad en los precios que es un verdadero insulto.

Noticia Relacionada punto de vista Sin recorrido Luis Jaramillo Ayuntamiento y Diputación de Zamora no deben perder la perspectiva de que esto es una lucha de la sociedad civil como un acto de justicia, como un grito para intentar que lo poco que tienen determinadas zonas rurales no se pierda. Lograr que se tenga en cuenta la función de lo público, cuáles deben ser sus objetivos y cómo a través de ellos tratar de equilibrar que los ciudadanos de todos los territorios tengan similares derechos. Nadie reclama locuras, ni obras faraónicas a realizar, solo se pide que una infraestructura que ya está hecha y en servicio, tenga utilidad real para intentar garantizar un futuro en una zona con potencial, que no es fácil lograrlo, pero que con estas actuaciones gubernamentales se verá vez más negro.

