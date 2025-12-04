La Junta retira de su tramitación en las Cortes la Ley de Violencia de Género por la «oposición» del PSOE

La Junta de Castilla y León ha decidido retirar de su tramitación en las Cortes el proyecto de Ley de Violencia de Género por, como ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la «oposición» del ... PSOE y con el objetivo de que sea una norma con el «máximo consenso posible».

«Este tipo de cuestiones tienen que hacerse siempre buscando el más amplio consenso y en la última ponencia ya ni siquiera acudió el Grupo Socialista para negociar esas enmiendas», ha explicado Fernández Carriedo, quien ha reseñado que la norma «había sido pactada en el ámbito del diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales».

Ante la «imposibilidad» de aprobar la Ley, el Gobierno ha decidido acogerse al artículo 124 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León para retirar de la tramitación de esta norma, sobre la que, como ha señalado Fernández Carriedo, el PSOE anunció que «votaría en contra si no se aceptaban sus enmiendas» -103 en total-, informa Ep.

«Ya tenemos una Ley de consenso, queremos mejorarla, esta mejora tiene sentido si conseguimos un amplio consenso en las Cortes, si el acuerdo no se produce lo más razonables es ante el 'no' de los grupos proceder a la retirada para que la violencia de género no se use como un arma electoral en el debate parlamentario», ha subrayado.

