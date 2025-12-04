Suscribete a
La Junta retira de su tramitación en las Cortes la Ley de Violencia de Género por la «oposición» del PSOE

«Este tipo de cuestiones tienen que hacerse siempre buscando el más amplio consenso y en la última ponencia ya ni siquiera acudió el Grupo Socialista para negociar esas enmiendas» justifica Carriedo

El consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ICAL

Valladolid

La Junta de Castilla y León ha decidido retirar de su tramitación en las Cortes el proyecto de Ley de Violencia de Género por, como ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la «oposición» del ... PSOE y con el objetivo de que sea una norma con el «máximo consenso posible».

