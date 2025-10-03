Movilidad corrige fallos en el Buscyl y permitirá hacer reservas en líneas interurbanas

El pasado 30 de septiembre se completó la implantación del sistema Buscyl en las 2.610 líneas de la Comunidad, entre metropolitanas e interurbanas, en las que los empadronados en la Comunidad pueden viajar gratis. Su desarrollo, en tres fases desde el 1 del mismo ... mes -aunque con los menores de 15 años empezó en julio–, ha permitido a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital tener las primeras conclusiones sobre cómo está evolucionando y, sobre todo, detectar fallos y problemas. El titular del citado departamento, José Luis Sanz Merino, aseguró este viernes que la tarjeta Buscyl «está funcionando razonablemente bien», aunque reconoció que hay «incidencias» debido a «una acogida tan masiva«. Como ejemplo señaló que Sacyl gestiona 190.000 tarjetas anuales, mientras que hasta el jueves se habían emitido en total 364.437 de transporte gratuito.

Entre esos fallos del sistema, uno de los que más se ha repetido, al menos en forma de queja de los usuarios, es la imposibilidad de realizar reservas de plazas en aquellas líneas interurbanas que tienen una mayor demanda y que, al mismo tiempo, cuentan con menos frecuencias de las que pueda tener, por ejemplo, una metropolitana. El hecho de no poder conocer la existencia de plazas con antelación provoca que el viajero se encuentre con que no hay asientos libres cuando va a acceder al autobús. Para evitar esas situaciones, la Consejería prepara un sistema de reserva para aquellas líneas con elevada demanda que podría estar listo este mismo mes.

Durante la visita que realizó al centro CyL Digital de Valladolid, Sanz Merino avanzó que su departamento trata de «cubrir esta carencia» y, para ello, está trabajando con las empresas tecnológicas. El problema se ha detectado en líneas como la que une Zamora y Salamanca y en la de Palencia-Valladolid. En el resto de provincias no se han registrado incidencias de este tipo, ni tampoco en el transporte metropolitano, aseguró.

Otra de las cuestiones que poco a poco se han ido mejorando es la gestión de las propias tarjetas de las que, según indicó el consejero, cada día se reciben entre 3.000 y 5.000 solicitudes online, que se resuelven en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo la dificultad reside en el caso de los expedientes de papel que se presentan en los registros de la Junta o de los propios ayuntamientos ya que, en estos casos, la demora es mayor hasta el punto de que ahora ronda los 30 días, si bien Sanz Merino anunció que se trabaja para intentar reducir ese tiempo durante este mes.

Informó, además, de que prueba de la «utilidad» del modelo es que en algunas líneas se han tenido que reforzar determinados servicios, sobre todo en las interurbanas, si bien reconoció que puede deberse al comienzo del curso, por lo que habrá que esperar a ver cómo evolucionan. En el caso de las metropolitanas, señaló que había un mayor control sobre los viajeros recurrentes.

Otra de las actuaciones diseñadas por la consejería orientada a mejorar la implantación de la tarjeta Buscyl es la puesta en marcha de nuevos talleres formativos dentro del Programa Castilla y León Digital para facilitar la tramitación online. Estos cursos gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía, comenzarán el próximo 15 de octubre y se impartirán de forma permanente en los nueve Espacios CyL Digital de las capitales de provincia. La programación tendrá carácter quincenal, si bien la frecuencia podrá ampliarse en función de la demanda real.

Se trata de sesiones eminentemente prácticas dirigidas a aquellas personas que carecen de competencias digitales suficientes o necesitan apoyo para manejar la tecnología. Durante los talleres, los participantes aprenden a solicitar por sí mismos la tarjeta Buscyl a través de Internet y adquieren habilidades digitales útiles para otros trámites, como el escaneo y digitalización de documentos, el uso del correo electrónico, las notificaciones electrónicas o la ciberseguridad. Además, se les muestra cómo utilizar el código QR disponible en dispositivos móviles.

El consejero de Movilidad insistió en que «estamos hablando de un derecho que garantiza la igualdad de oportunidades, porque con la tarjeta Buscyl ningún ciudadano de Castilla y León tiene que renunciar a desplazarse por motivos económicos».

Además, destacó que potenciar la solicitud online «nos permite reducir tiempos de tramitación, eliminar barreras burocráticas y avanzar hacia una Administración más ágil y moderna». «Con esta medida, no solo facilitamos el acceso al transporte público, sino que damos un paso adelante en la capacitación digital de los ciudadanos, lo que repercute en su autonomía y en una mejor relación con la Administración», añadió.

Sanz Merino reconoció que las acciones de formación digital no siempre son bien valoradas y sin embargo, «son un elemento fundamental de la modernización de nuestra comunidad en el acceso a los servicios públicos y en cosas muy cotidianas que efectivamente son muy necesarias».

Por ello, y dado que hay mucha gente que no tiene esas capacidades digitales, sobre todo en el caso de las personas mayores, «hemos estimado oportuno ofrecer estos talleres», concluyó el consejero. Y es que la implantación del Buscyl ha demostrado que en la franja de población de mayor edad la posibilidad de acceder a este sistema mediante un código QR instalado en el móvil resulta muy complicado. Igualmente de difícil está resultando hacer la solicitud de las tarjetas cuando no se esta familiarizado con el mundo digital.