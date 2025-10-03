Suscribete a
Movilidad corrige fallos en el Buscyl y permitirá hacer reservas en líneas interurbanas

La Consejería quiere que este mes se puedan adquirir billetes vía online en los servicios con más demanda

La Junta invertirá más de doce millones en la instalación de marquesinas inteligentes

Sanz Merino, durante su visita al centro CyL Digital de Valladolid
Sanz Merino, durante su visita al centro CyL Digital de Valladolid ICAL
Montse Serrador

Valladolid

Valladolid

El pasado 30 de septiembre se completó la implantación del sistema Buscyl en las 2.610 líneas de la Comunidad, entre metropolitanas e interurbanas, en las que los empadronados en la Comunidad pueden viajar gratis. Su desarrollo, en tres fases desde el 1 del mismo ... mes -aunque con los menores de 15 años empezó en julio–, ha permitido a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital tener las primeras conclusiones sobre cómo está evolucionando y, sobre todo, detectar fallos y problemas. El titular del citado departamento, José Luis Sanz Merino, aseguró este viernes que la tarjeta Buscyl «está funcionando razonablemente bien», aunque reconoció que hay «incidencias» debido a «una acogida tan masiva«. Como ejemplo señaló que Sacyl gestiona 190.000 tarjetas anuales, mientras que hasta el jueves se habían emitido en total 364.437 de transporte gratuito.

