La Junta de Castilla y León compara al PSOE con la 'Cosa Nostra' y le recuerda el consumo de «lechugas y chistorras»

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha rechazado este martes «improperios» y «lecciones» del PSOE, al que ha comparado con la 'Cosa Nostra', tras la encarcelación del exsecretario de Organización Santos Cerdán y el informe de la Unidad Central ... Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge cómo Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, utilizaba los nombres de «lechugas» y «chistorras» para referirse a diferentes pagos.

En la sesión de control al Ejecutivo del Pleno de las Cortes, el socialista Luis Briones ha preguntado a González Gago si son «prioritarias» para la Junta de Castilla y León las ayudas a la cohesión territorial de las corporaciones locales porque denunció que se han quitado «de un plumazo» 1,2 millones de los presupuestos para destinarlos a publicidad institucional «sin duelo o remordimientos».

Noticia Relacionada La Junta plantea un aumento del 3% del fondo de impuestos propios a las entidades locales en 2025 ABC González Gago recuerda que el Gobierno central ha suprimido el tributo de vertederos y esta mejora se aplicará a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos si sale adelante

Esto, ha insistido el socialista, es una «puñalada trapera» y «absolutamente rastrero» por lo que ha invitado al consejero a devolver el dinero «sustraído» a los ayuntamientos, así como a cerrar la puerta de su despacho por fuera, tras dejar su cargo. «Váyase a su casa antes de que Mañueco sea despedido el 15 de marzo», ha dicho.

Sin embargo, el consejero de la Presidencia ha explicado que efectivamente la Junta había hecho una «transferencia de crédito» que permite «puntualmente» y de forma «temporal» obtener una partida cuando se necesita crédito para otro fin.

No obstante, ha señalado que este año se resolverán estas ayudas de cohesión territorial «por mucho más» de lo previsto inicialmente, al igual que en 2022 crecieron un 202 por ciento, hasta superar los 12 millones, frente a los cuatro iniciales, y en 2024, un 116 por ciento.