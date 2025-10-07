Suscribete a
La Junta de Castilla y León compara al PSOE con la 'Cosa Nostra' y le recuerda el consumo de «lechugas y chistorras»

El socialista Luis Briones le exige reponer los fondos de los ayuntamientos y que se marche antes de que el presidente sea «despedido» en las elecciones

Puente acusa a Castilla y León de «hacer poco» por los aeropuertos de la Comunidad

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (d), charla con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (i), antes del inicio del pleno de las Cortes
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (d), charla con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (i), antes del inicio del pleno de las Cortes

Valladolid

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha rechazado este martes «improperios» y «lecciones» del PSOE, al que ha comparado con la 'Cosa Nostra', tras la encarcelación del exsecretario de Organización Santos Cerdán y el informe de la Unidad Central ... Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge cómo Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, utilizaba los nombres de «lechugas» y «chistorras» para referirse a diferentes pagos.

