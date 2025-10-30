Suscribete a
'El viaje de mi padre', de Julio Llamazares: a los perdedores de ambos bandos

El escritor leonés reconstruye la ruta que hizo su padre, con sólo 18 años, en los inicios de la contienda civil española: una conmovedora crónica contra las guerras

Presentación de 'El viaje de mi padre', con Fermín Herrero y Julio Llamazares
Presentación de 'El viaje de mi padre', con Fermín Herrero y Julio Llamazares R. ORTEGA

Bruno Marcos

Los padres son siempre un misterio. Lo vemos más claramente cuando se mueren, cuando ya no les podemos preguntar nada y queda especialmente a oscuras el tiempo de sus vidas que transcurrió antes de que naciéramos nosotros. El escritor leonés Julio Llamazares ha tenido el ... gran gesto humano de reconstruir parte de la vida del suyo, pero no sólo de forma literaria sino también física, ha recorrido los mismos kilómetros que hiciera su padre a los dieciocho años, recién incorporado al ejército en la guerra civil, de un extremo a otro de la península ibérica hasta ver por primera vez, al salir de los combates, el mar.

