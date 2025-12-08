Iziar Martínez: «Toda mi carrera deportiva ha sido luchar contra corriente»

A la vallisoletana Iziar Martínez (Simancas, 20 años) todavía le cuesta creer que haya sido elegida finalista del Galardón a los Valores de Jóvenes Deportistas de la Fundación Princesa de Girona. «Es una locura», piensa, destacando las «increíbles atletas» que han llegado junto a ella ... al 'top tres' –la gimnasta Inés Bergua y la skater Julia Benedetti–. Quien resulte ganadora se conocerá en una gala el próximo miércoles, 10 de diciembre, en Girona con la presencia de la Princesa de Asturias.

—¿Qué se siente al haber sido seleccionada finalista?

—Es una locura porque es algo que no te esperas para nada. Sé que me presentaron como candidata, pero éramos cincuenta. Luego, entré en las 'top seis', pero pensé que me iba a quedar ahí porque hay atletas increíbles, y de repente me llaman y me dicen que estoy entre las 'top tres' y que tengo que ir a una gala donde todavía no se sabe quién puede ganar, así que entusiasmada.

—El jurado destaca que su elección responde a que es un ejemplo de esfuerzo, disciplina y constancia. ¿Se siente identificada?

—Creo que sí, porque toda mi carrera deportiva ha sido luchar un poco a contra corriente de mi cuerpo, que me ha dado muchas lesiones; de los estudios, tener que mudarme a Madrid porque en Valladolid había escasez de infraestructuras para entrenar...

—¿Cuál es su sueño deportivo a día de hoy?

—¡Tengo un montonazo! Primero, llegar a ser la mejor atleta que puedo llegar a ser. Pero también tengo en mente los Juegos Olímpicos, las finales de Copa del Mundo, poder llegar a entrenar a niños que les apetezca un montón escalar.

—¿Se ve en unos Juegos Olímpicos?

—Me encantaría, pero el nivel está muy alto y hay que entrenar mucho. Mi objetivo no es ése, sino mejorar muchísimo, esforzarme todos los días y que la progresión sea lo mejor posible. Si eso conlleva poder participar en unos Juegos Olímpicos, sería genial.

—¿Cuántas horas entrena al día?

—Depende. En pretemporada bastante. Perfectamente pueden ser cuatro horas diarias, descansando un día a la semana.

—¿Cómo compagina tantas horas de entrenamiento con los estudios?

—Pues la verdad es que en Bachillerato me costó muchísimo, porque creo que es una etapa en la que te exigen mucho, eres muy joven y no sabes lo que quieres, y a veces tampoco te apasiona lo que estás estudiando. Pero ahora estudiando INEF (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) me siento mucho más libre, formándome en lo que me gusta, haciendo deportes nuevos y disfrutando mucho de la vida universitaria.

—¿Cree que la escalada le ayuda también en la vida diaria, fuera del rocódromo?

—Sí que creo que aporta un montón. Sobre todo, confianza, pero también esa lucha constante, porque la escalada es una lucha contra un objetivo, no contra los demás. No te comparas. Por eso te ayuda mucho a nivel mental, más allá de lo físico.

—¿Recuerda cuándo le picó el gusanillo por este deporte?

—No. Mis padres siempre han escalado, así que creo que viene de ahí.

—¿Cree que hay una afición creciente por este deporte a nivel nacional?

—Sí, es increíble. Ahora los rocódromos están llenos. Es una auténtica locura. Luego hay muchos jóvenes y adolescentes, de entre 13 y 20 años, que se están aficionando.

—¿Y cuenta España con las infraestructuras suficientes?

—Cada vez hay más infraestructuras, pero aún nos queda un montón. Primero, porque el 'route setting' competitivo en España está muy lejos del internacional, así que los atletas que competimos internacionalmente tenemos que viajar mucho a otros países.

—Este año se ha proclamado campeona de la Copa de Europa de Escalada en la modalidad de Dificultad. ¿Qué otros títulos le harían ilusión?

—La Copa de Europa me ha hecho especial ilusión porque ha sido una temporada muy dura en la que he recaído varias veces con lesiones de hombro, pero no la más especial. Creo que esas fueron el bronce del Campeonato del Mundo Juvenil o el Oro el Campeonato de Europa Juvenil.