Homenaje a los mineros fallecidos de la Vasco en 2013 a la espera de una sentencia que no llega

Los familiares recuerdan a las víctimas y realizan un recorrido de protesta por la capital leonesa en el aniversario del siniestro

La presidenta del TSJ lamenta el «bloqueo» en la sentencia por los seis mineros muertos en 2013

Familiares de los mineros muertos en la Hullera Vasco Leonesa protagonizan un recorrido por la capital leonesa en el decimosegundo aniversario de la tragedia
Familiares de los mineros muertos en la Hullera Vasco Leonesa protagonizan un recorrido por la capital leonesa en el decimosegundo aniversario de la tragedia ICAL

ABC

León

Familiares, amigos y compañeros de los seis mineros que perdieron la vida hace hoy 12 años en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, por la acción del grisú, han ... protagonizado este martes un acto de homenaje y una marcha reivindicativa por las calles de la capital leonesa, donde se celebró el juicio que quedó visto para sentencia el 30 de marzo de 2023 y que sentó en el banquillo a 16 acusados de homicidios y lesiones imprudentes por el siniestro.

