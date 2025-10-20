Suscribete a
ABC Premium

Familiares de los mineros de la Vasco muertos en 2013 reclaman la sentencia del juicio concluido hace dos años y medio

«Que salga alguien a decir algo, a decir algo en algún sitio» pide el padre de uno de los fallecidos ante los juzgados

La presidenta del TSJ lamenta el «bloqueo» en la sentencia por los seis mineros muertos en 2013

Familiares de los seis mineros muertos en el Pozo Emilio se manifiestan ante los juzgados de León
Familiares de los seis mineros muertos en el Pozo Emilio se manifiestan ante los juzgados de León ICAL

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo 28 de octubre se cumplen 12 años desde que la acción del grisú en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, acabase de forma instantánea con la vida de seis ... mineros. El 30 de marzo de 2023 quedó visto para sentencia el juicio que sentó en el banquillo a 16 acusados de homicidios y lesiones imprudentes por el siniestro y las familias siguen a la espera de la sentencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app