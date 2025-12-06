Proteger derechos y cooperar fuera como 'marca Castilla y León'

Hay una parte del carácter de los pueblos que nada tiene que ver con gastronomía ni patrimonio, si no con sus valores. Y Castilla y León, como el resto de las autonomías españolas, se modela a la imagen de una Constitución que, más allá de ... los grandes actos, se refleja en las pequeñas acciones, en las costuras de la sociedad. La libertad de expresión hecha una conversación encendida pero abierta, el derecho a la educación en cada escuela o el de huelga en forma de manifestación indignada. Hacen gala de todo un sistema de garantías, responsabilidades y libertades que no existen en otras partes del globo. Así las cosas, el apoyo a los proyectos de cooperación se vuelve una manera de 'exportar' y promover ese modelo, de defender la educación, la sanidad o la igualdad como marcas de la casa. No desde la grandilocuencia que acompaña siempre a los ideales, si no con planes concretos, gestionados por ONG y asociaciones que conocen las necesidades del terreno. En ese sentido, la Junta mantiene líneas que financian algunos de ellos, un 'empujón' para construir prosperidad y mejoras.

Este pasado noviembre, sin ir más lejos, se ha resuelto una convocatoria de Cooperación Internacional para el Desarrollo que sostendrá 15 proyectos y 10 microproyectos en África y América Latina con casi cuatro millones. «Las personas de Castilla y León son solidarias y la Junta debe estar a la altura de esta solidaridad», remachó al presentarlo el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

Aunque cada proyecto tiene una lógica de planificación y ejecución propia, que responde a un contexto local muy específico, hay ciertos patrones comunes, y en ellos se han buscado las líneas estratégicas priorizadas para este año por la Consejería de la Presidencia, «en una planificación ordenada y temporalizada, en función de las circunstancias internacionales, siempre cambiantes». La hoja de ruta es, en cualquier caso, el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León, que estructura todo lo que se está haciendo en este ámbito entre 2023 y 2026.

Para resumir la diversidad de esta última convocatoria, el consejero especificó que «todas las acciones se dirigirán a los colectivos más vulnerables de los territorios apoyados». Y en concreto, recibirán «una atención especial» las mujeres, niños y jóvenes, los pueblos indígenas, la población desplazada, campesina y las personas enfermas o dependientes, desgranó.

Así, las intervenciones se dirigen a comunidades en Bolivia, Guatemala, Burkina Faso o Mozambique, entre otros países, y en esta edición, el 44 por ciento inciden en el acceso al agua potable y a su saneamiento, según explicó la Junta. El 36 por ciento conectan directamente con la alimentación y el ocho, con la promoción de la salud. Otras materias relevantes que destacan tienen que ver con la educación o la vivienda.

Un sello solidario

No se trata de la primera ni será la última convocatoria ni iniciativa solidaria promovida desde la administración autonómica. En septiembre se presentó un sello de nueva creación bajo el nombre 'Castilla y León Solidaria' con el que la Junta quiso reconocer el compromiso de trece entidades locales, empresas y ONG del sector.

Tal y como se comentó, amén de la distinción, con el sello se reeditó un programa para que entidades locales y empresas de Castilla y León cofinancien proyectos junto con asociaciones de su elección, contando con una ayuda de hasta el 90 por ciento por parte de la Junta, algo que facilitó pequeñas aportaciones de ayuntamientos y empresas en acciones solidarias. En aquella fecha se aprobaron nueve proyectos, también en América del Sur y África, a los que la Junta respaldó con un total de 397.809 euros. Con este dinero, la Junta puso sobre la mesa 150.000 euros más que el año pasado en esta misma línea de financiación.