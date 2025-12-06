Suscribete a
Proteger derechos y cooperar fuera como 'marca Castilla y León'

La Junta financia 25 proyectos solidarios gestionados por ONG hacia «colectivos vulnerables» de varios países de África y América Latina

Una escuela de FP que creará oportunidades para mujeres jóvenes

Proyecto Trabajo Solidario para reforzar la educación en Nicaragua
Proyecto Trabajo Solidario para reforzar la educación en Nicaragua ABC
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Hay una parte del carácter de los pueblos que nada tiene que ver con gastronomía ni patrimonio, si no con sus valores. Y Castilla y León, como el resto de las autonomías españolas, se modela a la imagen de una Constitución que, más allá de ... los grandes actos, se refleja en las pequeñas acciones, en las costuras de la sociedad. La libertad de expresión hecha una conversación encendida pero abierta, el derecho a la educación en cada escuela o el de huelga en forma de manifestación indignada. Hacen gala de todo un sistema de garantías, responsabilidades y libertades que no existen en otras partes del globo. Así las cosas, el apoyo a los proyectos de cooperación se vuelve una manera de 'exportar' y promover ese modelo, de defender la educación, la sanidad o la igualdad como marcas de la casa. No desde la grandilocuencia que acompaña siempre a los ideales, si no con planes concretos, gestionados por ONG y asociaciones que conocen las necesidades del terreno. En ese sentido, la Junta mantiene líneas que financian algunos de ellos, un 'empujón' para construir prosperidad y mejoras.

