Empresa Familiar reconoce a Clemente González Soler: «Es un ejemplo como empresario y persona»

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ensalzó ayer la figura de Clemente González Soler, fundador y presidente de Grupo Alibérico, como ejemplo de empresario familiar con valores, defensor del importante papel de las empresas en la sociedad civil y comprometido con la sociedad.

Así lo puso de relieve el presidente de EFCL, Isidoro Alanís, durante el acto de entrega del XXIII Premio EFCL 'Antonio Pérez' a la familia González-Armero, propietaria de Grupo Alibérico, celebrado durante la tarde en Valladolid, en el que definió a González Soler como uno de los mejores empresarios de este país, «del que nos sentimos orgullosos», y «ejemplo también como persona».

En su intervención, Alanís destacó cómo González Soler, con 46 años, decidió dejar su importante trabajo en una multinacional para perseguir su sueño y fundar Grupo Alibérico, y cómo, junto a su familia, ha situado a esta empresa familiar como una compañía líder en el sector del aluminio y una de las 5.000 empresas más grandes de nuestro país.

El presidente de EFCL también puso de manifiesto el respaldo de González Soler al asociacionismo empresarial y al relevante papel que deben sumir las empresas como sociedad civil, y resaltó asimismo su firme compromiso con la sociedad, uno de cuyos máximos ejemplos fue el hospital que se desplegó en Ifema bajo su presidencia en los momentos más duros de la pandemia, y que permitió salvar 1.800 vidas en 40 días.

«Tenéis un abuelo, un padre, un marido excepcional, de quien también sus amigos nos sentimos muy orgullosos y presumimos de él allá donde vamos, como ejemplo de empresario y de persona», concluyó el presidente de EFCL, dirigiéndose a su familia.

Clemente González Soler fue el encargado de recoger el galardón y confesó sentirse muy agradecido y emocionado por recibir este premio, no solo por el reconocimiento que supone a la evolución de Grupo Alibérico, sino porque pone en valor una trayectoria empresarial que no habría sido posible sin el apoyo de toda su familia.

La entrega del galardón tuvo lugar en una gala que reunió a los principales empresarios familiares de la región, así como a representantes del ámbito económico y político de la comunidad, entre los que figuraron el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que clausuró el acto.

En el transcurso de la gala, EFCL también hizo entrega de su XI Premio Comunica a Ángel Ortiz, director editorial de El Norte de Castilla, periódico que ha sido galardonado con esta distinción en reconocimiento a su compromiso con la difusión de la realidad social de Castilla y León desde sus orígenes, y en especial con el ámbito económico y empresarial de la comunidad.

Por su parte, el director del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC), Xosé Bustelo, recogió el Premio Academia 2025 concedido por la labor de investigación que desarrolla esta institución y a su aportación académica y práctica en la lucha contra esta enfermedad.