Detectan un aumento «preocupante» del riesgo de suicidio en menores tras la pandemia

Un estudio elaborado por expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, la Universidad de Salamanca y el Complejo Asistencial Universitario de la ciudad detecta un aumento «preocupante» del riesgo de suicidio en niños y adolescentes tras la pandemia. En el informe, que evaluaron los menores de 18 años atendidos por los servicios de psiquiatría de guardia en el hospital, recoge que de los 316 atendidos durante los tres periodos de tiempo, 78 de ellos fueron 2019; 98 en 2021 y 140 en 2022, lo que demuestra «una demanda creciente de la atención urgente en la salud mental infantojuvenil».

La investigación fue liderada por el doctor Jesús Pérez Sánchez-Toldo, desde el grupo de Prevención e Intervención Temprana en Salud Mental del citado Instituto y ha sido publicada en la revista 'Healthcare'.

En ella se recoge que de los pacientes atendidos, con una media de 15 años y un porcentaje de mujeres que duplica al de hombres, la proporción de los que mostraron ideas suicidas aumentó «significativamente» cada año. En concreto, más de la mitad expresaron estos pensamientos en 2022 cuando en 2019 este porcentaje fue del 25%. Si esto se traduce a cifras totales, en el último año analizado, 79 pacientes presentaron riesgo de suicidio frente a los 19 que lo hicieron en prepandemia, lo que supone que se hayan multiplicado por cuatro. «Y aunque este aumento no fue tan abultado en las conductas de autolesión, casi el 48 por ciento de los pacientes atendidos en urgencias en 2022 se habían autolesionado frente al 33 por ciento registrado hace tres años».

Según indica Jesús Pérez, el trabajo no incluyó los datos relativos a 2020 por la dificultad de rastrearlos aquel año. «Aunque hemos utilizado la pandemia como referencia, no sabemos si esta tendencia ya venía de antes o se ha acelerado y si responde a los nuevos hábitos de la juventud relacionados, entre otros factores, con el uso equívoco de redes sociales y el fácil acceso a información no deseable», recoge un comunicado.

Ana Marciá-Casas, médico psiquiatra del Equipo de Salud Mental infanto-juvenil de Salamanca y autora también del estudio, señala que según su «experiencia clínica», y a falta de analizar los datos de 2023, la situación «no ha mejorado» y «esto es solo la punta del iceberg».

El artículo concluye que se necesita «más investigación» para comprender los posibles «factores» involucrados en esta tendencia, lo que podría ayudar en el desarrollo de iniciativas y ajustes en los sistemas de atención sanitaria. De hecho, el IBSAL ya está trabajando en otros dos nuevos estudios, uno sobre los psicofármacos y otro que revisará cómo los sistemas sanitarios de todo el mundo se están adaptando al nuevo escenario. «En España todavía no existe una estrategia nacional contra el suicidio, y ya es la primera causa de muerte entre los jóvenes», afirman los investigadores, quienes apuntan a «la prevención y el tratamiento precoz», como «claves fundamentales» para abordar este problema.