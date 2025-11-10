Suscribete a
ENTREVISTA

David Hierro: «Ya veremos el respaldo, pero la realidad es que Vox está imparable»

El portavoz del partido en las Cortes no va a ceder «ni un ápice» con las medidas del gurruño para negociar, aunque no tiene «ninguna esperanza» en que los presupuestos se aprueben

David Hierro (Vox) sostiene en sus manos el gurruño durante la entrevista en su despacho de las Cortes
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

