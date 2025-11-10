David Hierro: «Ya veremos el respaldo, pero la realidad es que Vox está imparable»

Es desde hace diez meses el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y ha logrado, a pesar de su tono vehemente, reducir la crispación con la que arrancó la legislatura tras la llegada de su formación. Fiel escudero de Abascal, aparca ... el debate que le coloca, junto con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como candidato a la Junta en las autonómicas de marzo. De momento, su objetivo está en el gurruño, la hoja con las exigencias de su partido que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, arrugó y tiró al suelo durante un pleno. Con él pretende negociar ahora los presupuestos de 2026.

—El año pasado Vox no se llegó a sentar con la Junta para negociar los presupuestos. Este año, en principio, podría ser. ¿Qué ha cambiado?

—Lo que ocurrió en 2024 fue que no recibimos respuesta del consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo.

—¿Y esta vez sí?

—De momento no nos han convocado. El año pasado, en el momento en que empezó la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, nosotros mandamos un email y le dijimos que nos respondiese si estaba en condición de poder aceptar alguna de las propuestas, que eran las del gurruño, y no recibimos respuesta. Este año le volveremos a llevar lo mismo y esta vez en persona.

—Y si la Junta dice que no a eso, ¿no hay más que hablar?

—Evidentemente. Vox no va a ceder ni un ápice en sus reclamaciones y en sus medidas, pero ni con las del gurruño ni con las que le presentamos, por ejemplo, para resolver la cuestión de los incendios. Pero estas propuestas no son nada que no haya aceptado el PP en otros sitios. Con ellas han firmado presupuestos en Valencia, en Baleares, en Murcia...

—Pero no en Extremadura.

—Porque si hay alguna rama definida que le queda al PP es la progre. Que es la de Guardiola, la de Mañueco, la de Fejóo, la de González Pons, que es el portavoz en Bruselas del PP y es el que defiende el pacto verde, la agenda 2030, el ataque a nuestra industria, a nuestra soberanía nacional y alimentaria... Le vamos a preguntar si está dispuesto a acabar con todo esto.

—Sinceramente, ¿tiene alguna esperanza de que estén dispuestos?

—Yo creo que Mañueco a lo único que está dispuesto es a mantener su sillón. Este presupuesto nace muerto como una herramienta de propaganda electoral por orden del presidente nacional del PP. ¿Qué esperanza va a tener Vox en un presupuesto en el que ni siquiera el PP cree? Ninguna. Si Mañueco renuncia al pacto verde, a la agenda 2030, quita las subvenciones a los sindicatos, renuncia a la inmigración ilegal...

—En su formación, ¿miran de reojo a lo que ocurre en Valencia con las negociaciones con el PP?

—Vox siempre defiende lo mismo en todos los sitios. Cuando se llegó a un pacto de presupuesto con Mazón, Mañueco dijo que no era válido para Castilla y León porque allí era una cuestión de emergencia. Ahora, después de 140.000 hectáreas quemadas y de una absoluta muestra de ineptitud e ineficacia en la gestión en este último año, creo que estamos en una situación de emergencia en la Comunidad. Así que Mañueco debería dejar de un lado la proposición de acuerdos al PSOE que está sentado en los banquillos y sentarse a dialogar con Vox.

—A ustedes les acusan de hacer pinza a un lado con el PSOE, según los populares, y a otro, con el PP, según los socialistas.

—No creo que al PP le resulte efectivo lo de la pinza de Vox con el PSOE. Eso ya no se lo cree nadie, sobre todo porque Vox es el que está sentando en el banquillo a todos los cargos y criminales del Partido Socialista. ¿Cuántos acuerdos ha ofrecido Vox al Partido Socialista? Ninguno. ¿Cuántos pactos ha ofrecido Mañueco al PSOE? Todos los años. A Vox le hace un gurruño con sus propuestas y le desprecia, y al Partido Socialista le pone la alfombra roja y grandes acuerdos de comunidad, como con los presupuestos.

—La oferta para negociar lanzada por el presidente de la Junta ha sido para todos los partidos.

—Sí, y para el Partido Socialista, también, que es el que tiene a cargos públicos sentados en el banquillo. Si a Mañueco le da igual negociar con el PSOE que con Vox, que se lo explica a sus votantes.

—Pero Vox sí ha votado en las Cortes más de una iniciativa con los socialistas, como es el caso de la Ley de Publicidad Institucional.

—El grueso de la Ley son las enmiendas que presenta Vox y recibe el apoyo del PSOE y de otros grupos parlamentarios. Lo que no hemos hecho ha sido votar contra una ley que presentamos con el PP, como hicieron ellos con la de concordia. Y no negociamos como hacen ellos con los socialistas la ley de LGTBI o la de violencia de género.

—¿Por qué se lleva tan mal con el PP?

—No es una cuestión de llevarse mal o bien. En otras zonas hemos llegado a acuerdos, pero aquí rompen las medidas que le presenta Vox, despreciando sus iniciativas y ponen alfombra roja al Partido Socialista, recuperando todas las políticas progres que habíamos eliminado cuando estábamos en el gobierno, como las subvenciones a los sindicatos.

—Sin embargo, la relación es aquí peor que en otras autonomías o entre las direcciones nacionales.

—En mi primera comparecencia como portavoz en estas Cortes yo dije a Mañueco que teníamos que intentar llegar a algún tipo de acuerdo, y lo que hizo fue decir que Vox estaba roto, que éramos un partido residual y una máquina de picar carne. El tiempo lo ha puesto en su sitio y los ciudadanos de Castilla de León le están poniendo ante la realidad porque ni el PP de Castilla y León es el de los 50 y pico escaños, ni Mañueco es Herrera. Por lo tanto, no puede esperar que Vox se mantenga como muñeco de 'pim pam pum' del PP ni que seamos su comparsa.

—Según las encuestas, todo apunta a que Vox puede ser decisivo para formar gobierno con el PP.

—Queda muy lejos. Ahora estamos pendientes, por ejemplo, de la ley de moratoria de las eólicas y la ley de plazas de difícil cobertura. ¿Lo de marzo? Ya veremos el respaldo que nos dan los ciudadanos, y lo decisivos que somos, pero la realidad es que Vox está imparable. Está imparable porque los españoles y los ciudadanos de Castilla León se están dando cuenta de que ni con el PP ni con el PSOE esto lleva a ningún sitio.

—En una hipotética negociación PP-Vox para formar Gobierno, ¿volverán con el gurruño?

—Somos previsibles y estos son principios de Vox que defiende cuando se sienta a negociar. Cuando Vox llega a un acuerdo, cumple su palabra y si su socio incumple su palabra y defiende la inmigración ilegal, siendo la inmigración ilegal uno de los fundamentos esenciales de las políticas de Vox, pues nos vamos.

—Dice que Vox está imparable, ¿tanto como para exigir al PP un candidato distinto a Mañueco en una negociación?

—La intención de Vox es salir a ganar. Dice Mañueco que va a ganar y a gobernar en solitario. Vox sale a ganar por mayoría absoluta.

—Sabe que eso no va a ser así.

—Bueno, eso ha llegado en Italia cuando nadie decía que podía llegar, en Argentina, en Estados Unidos y va a llegar, seguramente, en Francia.

–España 'is different'.

—No es diferente. Nos quieren vender que lo es para mantener el bipartidismo porque tienen miedo a perder el sistema que han construido. España no es una excepción al resto del mundo.