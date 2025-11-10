David Hierro: «Me siento cómodo en el Legislativo; lo conozco desde hace cinco años»

David Hierro no llega al año como portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, pero se perfila como figura crucial para negociar ahora los presupuestos de 2026, y estará al 'timón' autonómico de los de Abascal cuando lleguen las elecciones de marzo, ... aunque no desvela si será o no candidato.

—No les gustó que el PSOE ofreciese a la Junta crear una comisión bilateral para negociar los presupuestos.

—Un PSOE que está totalmente descabalgado de la realidad. Castilla y León no necesita un alcalde, necesita un líder. Y ni Carlos Martínez es líder, ni Mañueco es líder. Porque, insisto, Mañueco es lo más parecido a Guardiola y, en este caso, pues a Feijóo.

—¿Y qué líder necesita Vox en Castilla y León?

—El líder lo tiene, Santiago Abascal. Ese líder es el que necesita España. El liderazgo de Vox no está representado en las comunidades, que ya hemos dicho que no hay baronías. Lo que necesita Castilla y León es aplicar sus políticas porque las del PP de hace 38 años ya se han mostrado totalmente inútiles y, por supuesto, el Partido Socialista está incapacitado para gobernar en Castilla León o en la comunidad de vecinos.

—Pero Vox debe elegir un candidato para las elecciones del 15 de marzo...

—Sí, un candidato por supuesto va a necesitar, pero sea quien sea va a ser mejor que Carlos Martínez y Alfonso Fernández Mañueco. Eso seguro, porque va a personalizar y va a defender las ideas de Vox hasta el final.

—¿A usted le gustaría serlo?

—Desde que entré en este partido, en febrero de 2014, nunca me he planteado qué me gustaría ser. Yo empecé como responsable de comunicación de Palencia, luego entré en el Comité Provincial, y pasé después a formar parte de las listas. Para mí lo importante es lo que vamos a hacer mañana.

—Se le ve cómodo en el Legislativo.

—Sí, me encuentro cómodo. Me encuentro cómodo porque es algo que ya conozco desde hace cinco años.

—¿Habla mucho con Abascal?

—No me hace falta.

— ¿Por qué?

—A Santiago lo conozco desde hace muchos años. De hecho, yo me fui del Partido Popular cuando Santiago dijo que se iba de él. Sé lo que piensa, lo que defiende y ha defendido siempre, sé cuáles son sus principios, cuál es su carisma y no me hace falta estar hablando con él para constatarlo. Sí tengo la suerte de poder cruzarme algún WhatsApp o alguna conversación con él, pero no es habitual. Abascal no está llamándonos todo el rato. Confía plenamente en la gente que defendemos el proyecto de Vox en los territorios.

—Vox tampoco es ajeno a sus líos internos. Ustedes empezaron con 13 y se han quedado en 11 por dos tránsfugas. En Salamanca hay muchos críticos con el aparato, alguna en Palencia, a Ortega Smith le han apartado en la Asamblea de Madrid...

—Son movimientos naturales en todos los partidos ¿Alguien se acuerda de Hernández Mancha? ¿Alguien se acuerda de Adriana Lastra? Nadie. Es decir, son movimientos naturales que se producen en el ámbito del partido, sobre todo en uno joven como es Vox, que ha tenido un auge importante en los últimos años.

—En 2022 no fue fácil para Vox completar las listas electorales. ¿Espera que para marzo sea más fácil?

—El candidato del PSOE es Carlos Martínez. Y el candidato del PP es Alfonso Fernández Mañueco. Igual a a los que les cuesta completar las listas es a ellos y más viendo lo que tienen en sus respectivos grupos parlamentarios.

—Se ven sobrados.

—No. No es que vayamos sobrados. Lo que hay que tener cuidado es de que las ideas que representa Vox sean defendidas por personas que se lo merecen y que realmente creen en ellas. También tenemos que aprender de los errores.