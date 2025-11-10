Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 10 de noviembre

David Hierro: «Me siento cómodo en el Legislativo; lo conozco desde hace cinco años»

El portavoz descarta a Fernández Mañueco y también a Martínez: «Castilla y León no necesita un alcalde, si no un líder»

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro
Montse Serrador

Valladolid

David Hierro no llega al año como portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, pero se perfila como figura crucial para negociar ahora los presupuestos de 2026, y estará al 'timón' autonómico de los de Abascal cuando lleguen las elecciones de marzo, ... aunque no desvela si será o no candidato.

