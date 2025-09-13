Suscribete a
ABC Premium

vía pulchritudinis

San Carlo Acutis

«Hablar de que otra vida es posible para nosotros y para nuestros hijos es ya de por si una noticia esperanzadora»

Viva la fiesta

Angélico

San Carlo Acutis
efe
David Frontela

David Frontela

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Llevaba tiempo emocionándome cada vez que entraba en una iglesia y junto a cristos y dolorosas veía la imagen de un chaval de quince años ataviado con una sudadera y cargando una mochila. Desde hace un tiempo esa es la imagen fácilmente reconocible de Carlo ... Acutis. El pasado domingo en el Vaticano y retransmitido para todo el mundo, la vida y milagros de este joven de origen italiano pero afortunadamente reconocido a nivel global lo convirtieron en el santo más reciente del santoral cristiano. Su afición a a la informática, sus proclamas involucrando Eucaristía con autopistas y un aspecto desenfadado, de tipo normal, de buena gente han logrado ampliar el abanico de estampas a las que encomendarse para pedir ayuda o dar gracias. Santa Rita o San Antonio tienen un nuevo compañero de viaje que suma ilusión y devoción a partes iguales. Un referente adolescente en estos tiempos de juventud idolatrada y ancianidad denostada que revive la sonrisa entre los católicos y aporta un destello de curiosidad entre quienes no lo son.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app