Llevaba tiempo emocionándome cada vez que entraba en una iglesia y junto a cristos y dolorosas veía la imagen de un chaval de quince años ataviado con una sudadera y cargando una mochila. Desde hace un tiempo esa es la imagen fácilmente reconocible de Carlo ... Acutis. El pasado domingo en el Vaticano y retransmitido para todo el mundo, la vida y milagros de este joven de origen italiano pero afortunadamente reconocido a nivel global lo convirtieron en el santo más reciente del santoral cristiano. Su afición a a la informática, sus proclamas involucrando Eucaristía con autopistas y un aspecto desenfadado, de tipo normal, de buena gente han logrado ampliar el abanico de estampas a las que encomendarse para pedir ayuda o dar gracias. Santa Rita o San Antonio tienen un nuevo compañero de viaje que suma ilusión y devoción a partes iguales. Un referente adolescente en estos tiempos de juventud idolatrada y ancianidad denostada que revive la sonrisa entre los católicos y aporta un destello de curiosidad entre quienes no lo son.

Al mismo tiempo que esa emoción de la canonización de Acutis llegaba a todos los rincones del mundo en España, la gran directora de cine Alauda Ruiz de Azúa, anunciaba el lanzamiento de su nueva película titulada 'Los domingos'. La película se estrenará en el Festival de San Sebastián y, como todo en la vida, habrá que esperar para hacer una valoración sobre ella pero en las sinopsis llama poderosamente la atención su calificación como «drama» sobre otra adolescente como Acutis pero esta vez bilbaína que decidió ingresar en un convento de monjas de clausura. La película de Ruiz de Azúa hablará por si sola y dirá lo que tenga que decir, pero la coincidencia en el tiempo con la canonización de Acutis aporta un rayo de esperanza, una reflexión a la que aferrarse sobre lo que somos, sobre lo que nos interesa.

Forzar esta coincidencia para pretender convertir una sociedad secularizada en un marco generalizado de esperanza a través de la fe sería tan demagógico como irreal. Lo indiscutible es que la esencia sobrenatural de nuestros jóvenes tiene su espacio y es capaz de llamar la atención. Una llamada de atención que se hace hueco entre la marabunta de casetas de feria que estos días nos asedian con altavoces en los que las letras del reguetón martillean nuestro subconsciente convirtiendo en cotidiano expresiones y actitudes que debieran sonrojarnos y avergonzarnos y que de hecho lo hacen pero frente a las que nadie parece ofrecer una alternativa creíble.

La película de Ruiz de Azúa podría ser una comedia romántica en lugar de un drama y la canonización de Carlo Acutis la tónica general en lugar de la excepción pero lo que es seguro es que hablar de que otra vida es posible para nosotros y para nuestros hijos es ya de por si una noticia esperanzadora.