Castilla y León pide al Gobierno una conferencia sectorial sobre la peste porcina

La Junta de Castilla y León solicitó ayer una conferencia sectorial de los ministros de Agricultura y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Luis Planas y Sara Aagesen, para abordar con las comunidades autónomas la crisis desatada por la aparición de casos de peste porcina africana en Cataluña, ... informa Ical.
Así lo comunicó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en visita al Bierzo, donde volvió a pedir «tranquilidad» a la población ya que no hay riesgo de zoonosis, pero señaló que es vital para el sector porcino controlar la enfermedad. «Pueden adquirir los productos con tranquilidad».
«Es necesario que nos reúnan a todos de forma coordinada. Es un tema de vital importancia y deben convocarnos a los consejeros», dijo González Corral, quien explicó que desde que se detectaron los primeros casos en Cataluña, han estado en contacto diferentes representantes de la Consejería y con la de Medio Ambiente. «Hemos hablado con representantes del sector y organizaciones profesionales», añadió la consejera.
