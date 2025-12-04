Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

Castilla y León pide al Gobierno una conferencia sectorial sobre la peste porcina

La consejera de Agricultura envía un mensaje de «tranquilidad», pero insiste en que «hay que controlar la enfermedad»

La AP-7, la vía de máximo riesgo para la expansión de la peste porcina africana

La consejera de Agricultura, durante su visita al Bierzo
La consejera de Agricultura, durante su visita al Bierzo ical

ABC

Ponferrada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Castilla y León solicitó ayer una conferencia sectorial de los ministros de Agricultura y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Luis Planas y Sara Aagesen, para abordar con las comunidades autónomas la crisis desatada por la aparición de casos de peste porcina africana en Cataluña, ... informa Ical.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app