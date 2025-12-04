Suscribete a
«Cierta preocupación» en Castilla y León por el impacto económico de la Peste Porcina Africana

La Junta intensificará la caza del jabalí con «técnicas y procedimientos vetados en otros momentos»

Isabel Jimeno

Valladolid

Con el tercer mayor censo de cabezas de porcino de España –más de 4,3 millones, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura de los 33,7 de todo el país), lo cierto es que en existe «cierta preocupación» por el impacto económico que pueda tener la Peste Porcina Africana (PPA) tras detectarse los primeros casos en Cataluña, en jabalíes. Así lo ha asegurado este jueves el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien ha reconocido que ya se han notado caídas en las cotizaciones de las lonjas. Además del temor, ha asumido, del impacto en las exportaciones de carne de cerdo a países que analizan la situación por criterios nacionales, y ahí sí se incluye todo el territorio nacional.

