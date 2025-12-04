«Cierta preocupación» en Castilla y León por el impacto económico de la Peste Porcina Africana

Con el tercer mayor censo de cabezas de porcino de España –más de 4,3 millones, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura de los 33,7 de todo el país), lo cierto es que en existe «cierta preocupación» por el impacto económico ... que pueda tener la Peste Porcina Africana (PPA) tras detectarse los primeros casos en Cataluña, en jabalíes. Así lo ha asegurado este jueves el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien ha reconocido que ya se han notado caídas en las cotizaciones de las lonjas. Además del temor, ha asumido, del impacto en las exportaciones de carne de cerdo a países que analizan la situación por criterios nacionales, y ahí sí se incluye todo el territorio nacional.

Por el momento, China, Reino Unido y el conjunto de la Unión Europea –principales destinos– lo hacen con criterios regionales y eso salva a las ventas al exterior de la que es la tercera comunidad también en exportaciones, sólo tras Cataluña y Aragón. «Preocupación sí la tenemos», ha confirmado Carriedo, quien ha incidido en reclamar que la situación se aborde «de forma nacional», pues «el problema no lo tiene Cataluña», sino que afecta al conjunto del país. De ahí que desde la Junta demanden una conferencia sectorial al respecto, con presencia tanto de responsables de Agricultura como de fauna silvestre, pues los primeros casos se han detectado en jabalíes, en la que desde el Gobierno central «lideren» y «no se pongan de perfil».

Precisamente, para intentar contener la proliferación de estos mamíferos que son vector de transmisión de la enfermedad, la Junta intensificará su caza, pues la normativa permite facilitar las batidas en circunstancias «extraordinarias» como la actual. Así se permitirán «técnicas y procedimientos vedados en otros momentos», que los propios cotos deberán adoptar y, si no tuvieran capacidad, «se valorarán todas las posibilidades» para que la actuación la ejerza la propia administración «para disminuir la presión» de estos animales.

Carriedo, que ha instado a estar «vigilantes» si se encuentra un cadáver de jabalí y comunicarlo a las autoridades sin manipularlo, ha incidido en que al no tratarse de una zoonosis, la Peste Porcina Africana «no» supone riesgo de contagio para el ser humano y tampoco lo es el consumo de carne de cerdo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aborda este viernes con el sector la situación.