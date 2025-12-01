Castilla y León intensificará la caza del jabalí frente a la peste porcina, especialmente en las zonas de producción

La Junta de Castilla y León intensificará la caza del jabalí para reducir su población en la Comunidad, especialmente en las zonas de producción de porcino, con el fin de evitar la transmisión de la peste porcina africana ante los casos positivos detectados ... en estos mamíferos silvestres en la provincia de Barcelona, y por si el virus llegase a detectarse en la Comunidad.

Esta medida, se enmarca en el Plan de Gestión del Jabalí del Gobierno autonómico, se pone en marcha a pesar de no haberse detectado casos en Castilla y León. La Junta ha solicitado, en este sentido, la colaboración de los ciudadanos y en el caso de detectar u observar ejemplares muertos o enfermos de jabalíes o cerdos silvestres, «informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 1-1-2».

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han mantenido este lunes una reunión de coordinación con parte de su equipo y la directora general de Salud Pública, Cristina Granda, en la que se han definido las actuaciones y protocolos ante la identificación del virus, según ha detallado el viceconsejero de Política Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente.

No obstante, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Aún así, el Gobierno regional reforzará la información a los servicios veterinarios y al propio sector con el fin de que se extremen las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino de la Comunidad y en el transporte de los animales. Además, se reforzará las medidas de control y prevención, así como la detención temprana del virus llegado el caso.

Durante los próximos días, los responsables de la Junta mantendrán diferentes reuniones de trabajo con las organizaciones agrarias y representantes del sector para realizar un seguimiento de la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control. Al ser una enfermedad muy contagiosa para animales, sin afección a personas, se recomienda «no tocar ni permitir que nadie se acerque al animal». Se debe trasladar al 1-1-2 la ubicación lo más precisa posible si se diera con un animal del que se podría sospechar afección (coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas). Además, no se debe mover, ni manipular, ni trasladar en vehículos, únicamente avisar para su gestión por equipos especializados.

Jorge Llorente ha resaltado que los últimos resultados tomados en Barcelona «han negativo», si bien ha matizado que la «amenaza» era que la enfermedad pudiera llegar a España. En este sentido, ha recordado que España desarrolla «desde hace muchos años» medidas de prevención y de control para evitar la difusión de esta enfermedad, pero «desgraciadamente ha aparecido en los animales silvestres», informa Ical.

Llorente ha defendido que el sector «está preparado» y que «lleva muchos años trabajando también, junto con la administración, para esas medidas de prevención y lucha y control de la peste porcina africana». En materia económica, ha dicho, el porcino es un sector «muy importante para la Comunidad y para España», y sostuvo que los acuerdos comerciales con terceros países «permiten la regionalización de la enfermedad y, por lo tanto, Castilla y León está libre». «Ahora hay que estar muy atentos y vigilantes, junto con el sector, a todo lo que pueda acontecer para desarrollar todas las actuaciones descritas en los planes nacionales o los manuales para esta enfermedad», apuntó.