El PSOE pide negociar las cuentas de Castilla y León a dos bandas y la Junta un «amplio» acuerdo

A la segunda consiguió la Junta que el proyecto de presupuestos para 2026 arrancase con su tramitación parlamentaria. Lo acordaba este jueves la Mesa de las Cortes, que daba el visto bueno, además, al calendario que, al menos sobre el papel, llevará a que ... el 23 de diciembre la Administración autonómica pueda tener cifras de ingresos y gastos para el próximo ejercicio. O que no la tenga, si el Gobierno regional y el PP no logran llegar a un acuerdo con parte de la oposición y sumar apoyos suficientes para que salgan adelante, y eso pasa por conseguir, al menos, la abstención de PSOE.

Es, precisamente, esta formación la que este jueves se descolgaba ofreciendo al PP la creación de una comisión bilateral para elaborar de forma «seria y rigurosa» unos presupuestos para la Comunidad. Lo decía su secretario autonómico y candidato a la Junta, Carlos Martínez, quien desde Soria lanzaba una propuesta con la que quiere partir casi de cero modificando el planteamiento inicial de la propia Consejería de Economía y Hacienda para «reconocer al Partido Socialista como una alternativa de gobierno», incorporar a la negociación a los agentes sociales y económicos y modificar el capítulo de ingresos, no sólo el de gastos. Precisamente por esta última razón aseguraba que la vía para introducir postulados socialistas no son las enmiendas parciales, sino hacerlo también a partir de los ingresos.

«Son infames»

La propuesta de Carlos Martínez se produce cuando el Grupo parlamentario ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos. «Son infames, no nos valen. Sin ley de acompañamiento significa que no tienen modelo fiscal», señalaba la portavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez, tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que se organizaba el calendario de plenos para los próximos meses. «Mañueco ha dicho que está dispuesto a negociar, ahora vamos a ver si es verdad», señalaba. E insistía en que «queremos que se siente en una mesa y hablemos de ingresos y gastos. Con lo que hay sólo podemos hablar de gastos. No hay por donde agarrarlo, de principio a fin».

Pero en la Junta lo de una comisión bilateral parece que no lo ven, entre otras cosas porque la postura que adopten los partidos provinciales, como UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila podría dar pistas de cara a una posible negociación para formar gobierno cuando hablen las urnas el 15 de marzo. Agarrado al optimismo, pero con el poso del realismo de la situación en minoría en las Cortes en la que se encuentra el PP, el único partido que sustenta al Gobierno de Castilla y León, su portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, incidía en que no tiran la toalla en busca de los apoyos que les permitan aprobar el proyecto de Presupuestos para 2026. Ya con el techo de gasto validado por el Parlamento y con la sección correspondiente al Legislativo también incorporada, y el calendario de tramitación ratificado, Carriedo señalaba que «ahora el objetivo es explicar bien» ese presupuesto e «intentar persuadir» a los grupos de que esos números e iniciativas que contienen «son buenos y útiles». Y una vez explicado, «intentaremos un acuerdo lo más amplio posible», abriendo la puerta al conjunto de fuerzas que se sientan en el Hemiciclo. «Esperemos que el apoyo pueda ser por unanimidad, aunque sabemos que es difícil», reconocía el responsable de las arcas autonómicas y quien sería el encargado, por mandado del presidente de la Junta, de las negociaciones.

«Hemos hecho los deberes» con la elaboración y presentación tanto del techo de gasto como del proyecto de Presupuestos, apuntaba, «y ahora lo que corresponde es el trámite parlamentario». Y ahí, el primer escollo sería que chocase no sólo con enmiendas a la totalidad de la oposición, sino que éstas sumasen la mayoría que hiciese volver de nuevo a corrales a las Cuentas. Además, el portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, advirtía de la «tentación» de los grupos de acudir a la negociación «pensando en intereses políticos o de final de legislatura». De ahí que llamase a que lo hagan «pensando en el interés de los ciudadanos». «Sería muy bueno para Castilla y León que consiguiéramos aprobar este presupuesto», incidía Carriedo.

En Vox, sin embargo, no están dispuestos a ponérselo fácil y aunque no se han pronunciado aún sobre si presentarán una enmienda a la totalidad, sus duras críticas se orientan más en esa dirección. Su portavoz parlamentario, David Hierro, aseguraba que esperarán a escuchar a los consejeros en la comisión de las Cortes, donde explicarán las cuentas de cada departamento. No obstante, cargaba contra las «mañas» del presidente de la Junta, «igual que las de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder», por la carta dirigida a los ciudadanos que han publicado los medios de comunicación, tratando de «vender desde las instituciones y con dinero público». «Dice que nos va a llevar a la Champions, a la tercera posición entre las comunidades haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora. Es como si un entrenador, tras siete años en los puestos de descenso, busca situarlo en la Champions, sin hacer fichajes, ni cambiar estrategias», afirmaba el procurador de Vox.

En el Grupo Mixto, tanto Francisco Igea como Pablo Fernández (Podemos) anunciabammn su enmienda a la totalidad y se mostraban convencidos de que el presupuesto «no va a salir». «Es un juego para agotar la paciencia del adversario y los recursos de la Administración pública», lamentaba Igea.