Mañueco rechaza la oferta de Martínez de crear una comisión bilateral PP-PSOE para negociar los presupuestos

Traslada al secretario autonómico de los socialistas que convocará a todos los partidos para alcanzar «un gran acuerdo de Comunidad»

El PSOE pide negociar las Cuentas a dos bandas y la Junta un «amplio» acuerdo

Mañueco y Martínez, durante el encuentro que mantuvieron en abril
M. S.

Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este viernes la propuesta realizada 24 horas antes por el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, de crear una comisión bilateral PP-PSOE para negociar los presupuestos de la ... Comunidad para 2026. La iniciativa del dirigente socialista implicaba dejar al margen al resto de partidos de la oposición parlamentaria e, incluso, hacerlo fuera del ámbito de las Cortes de Castilla y León donde, precisamente, él no tiene escaño.

