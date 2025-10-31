Mañueco rechaza la oferta de Martínez de crear una comisión bilateral PP-PSOE para negociar los presupuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este viernes la propuesta realizada 24 horas antes por el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, de crear una comisión bilateral PP-PSOE para negociar los presupuestos de la ... Comunidad para 2026. La iniciativa del dirigente socialista implicaba dejar al margen al resto de partidos de la oposición parlamentaria e, incluso, hacerlo fuera del ámbito de las Cortes de Castilla y León donde, precisamente, él no tiene escaño.

Mañueco ha enviado una carta al dirigente socialista en la que le traslada su voluntad y la del Ejecutivo autonómico de alcanzar «un gran acuerdo de Comunidad« para la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026.

Para ello, Fernández Mañueco indica que, «siguiendo el procedimiento solicitado por los grupos el pasado año», en los próximos días los consejeros comparecerán en las Cortes de Castilla y León con el objeto de explicar con detalle el contenido del Proyecto de Presupuestos. Una buena ocasión, como asegura el presidente de la Junta, para aclarar las dudas que los distintos grupos parlamentarios puedan plantear e intentar acercar posiciones.

Noticia Relacionada Las Cortes aprueban el techo de gasto para 2026 gracias a la abstención del PSOE Montse Serrador Sólo el PP y los dos procuradores no adscritos (ex de Vox) dieron el sí a un proyecto de ley que hace posible volver a registrar los presupuestos

A partir de ese momento, el Gobierno de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un gran acuerdo de Comunidad en torno al Proyecto de Presupuestos.

El presidente de la Junta insiste en que el Ejecutivo autonómico ha presentado a las Cortes «el Proyecto de Presupuestos más alto de la historia de Castilla y León, con medidas centradas en el interés general de las personas de la Comunidad«. Entre otros ejemplos, Fernández Mañueco destaca el incremento en las partidas destinadas a los grandes servicios públicos, como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como en las dirigidas a la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Las cuentas para 2026 incluyen también partidas para otras muchas novedades, asegura, como el bono para autónomos con el objetivo de paliar las subidas en su cuota; la duplicación de las ayudas a las familias por hijo nacido; el apoyo a las personas mayores para hacer sus hogares más accesibles; planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino, o la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad, entre otras. En definitiva, «son unos presupuestos que pretenden seguir consolidando a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir de España».

Por todo ello, el presidente de la Junta indica en la carta que coincide con el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León en la oportunidad de intentar un gran acuerdo parlamentario para sacar adelante el Proyecto de Presupuestos para 2026.

Finalmente, Fernández Mañueco apela a la voluntad y la buena disposición de los grupos parlamentarios para lograr este objetivo, pensando siempre en el interés de las personas de Castilla y León.