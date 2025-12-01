Suscribete a
El sector de Castilla y León, «expectante» y «preocupado» ante la reaparición de la peste porcina

La Junta intensificará la caza del jabalí, sobre todo en las zonas de producción, después de que se hayan detectado dos casos en Cataluña

La UME se enfrenta a los jabalíes sin disparos y con jaulas

Cerdos ibéricos en una dehesa salmantina
Cerdos ibéricos en una dehesa salmantina ICAL
Miriam Antolín

Valladolid

Más de treinta años después, la peste porcina reaparece en España. Concretamente, ha sido en Cataluña donde se han detectado dos jabalíes fallecidos infectados y otros ocho están en estudio. Los casos han surgido a centenares de kilómetros de Castilla y León, pero inevitablemente ... la alerta se ha encendido ya y el sector en la Comunidad, donde existen más de 7.100 explotaciones con este tipo de ganado, está ya «expectante ante lo que pueda pasar». También «preocupado» y a la espera de que se pueda poner freno cuanto antes a una enfermedad que, por el momento, se ha detectado únicamente en fauna silvestre en la provincia de Barcelona.

