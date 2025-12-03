Localizados 50 jabalíes muertos en la zona de exclusión por la peste porcina en Collserola (Barcelona)

Los efectivos que están peinando Collserola para contener la peste porcina, entre ellos Agentes Rurales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), han encontrado hasta el momento una cincuentena de jabalíes fallecidos dentro de la zona delimitada (seis kilómetros) donde se detectó ... el foco el pasado 28 de noviembre, aunque no significa que estén todos contagiados, ya que hasta el momento la cifra de positivos confirmados se mantiene en nueve, igual que ayer.

En declaraciones a los medios, el inspector de los Agentes Rurales Josep Antoni Mur ha detallado este miércoles el hallazgo, para precisar: «Lo que no sabemos es [el resultado de] la analítica [para saber si están contagiados], aunque lo importante es que todos los positivos confirmados hasta ahora son de esta zona confinada».

Los trabajos de los profesionales desplegados en la zona consisten contener a los animales con barreras químicas (repelentes) en pasos de fauna y también trampas como cepos y jaulas con comida. Por su parte, la UME peina el espacio delimitado buscando jabalíes, y, una vez muertos, les toman muestras sangre que se envían al laboratorio para su posterior análisis. Sus restos los trasladan en sacos mortuorios hasta el crematorio, para evitar la propagación del virus.

Esta mañana, el inspector Mur ha detallado que están pendientes de las indicaciones de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura desplazados a la zona para que concreten los mejores métodos a seguir. «Tenemos recorridos preparados y sistemas de trampas de captura masiva, pero nos tienen que decir dónde utilizarlas y qué métodos se pueden usar para el sacrificio».