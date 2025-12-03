Suscribete a
Localizados 50 jabalíes muertos en la zona de exclusión por la peste porcina en Collserola (Barcelona)

No significa que todos estén contagiados, precisan los Agentes Rurales. Ahora habrá que tomarles muestras de sangre para determinar si sufren la enfermedad

La UME, en la zona cero de la peste porcina: «Con las muestras de sangre podremos saber la extensión del brote»

Uno de los integrantes de la UME, junto a la zona delimitada por la peste porcina en la sierra de Collserola (Barcelona)
Uno de los integrantes de la UME, junto a la zona delimitada por la peste porcina en la sierra de Collserola (Barcelona) INÉS BAUCELLS

E. B.

Barcelona

Los efectivos que están peinando Collserola para contener la peste porcina, entre ellos Agentes Rurales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), han encontrado hasta el momento una cincuentena de jabalíes fallecidos dentro de la zona delimitada (seis kilómetros) donde se detectó ... el foco el pasado 28 de noviembre, aunque no significa que estén todos contagiados, ya que hasta el momento la cifra de positivos confirmados se mantiene en nueve, igual que ayer.

