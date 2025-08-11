Castilla y León ya 'mira' el eclipse solar a un año vista

Falta un año, pero entendidos como el 'cazador' de eclipses Óscar Mesonero prometen que el 12 de agosto de 2026 se dará «el espectáculo más grandioso que puede ofrecer la naturaleza»: una trasposición completa de sol y luna como no se ha visto ... en más de un siglo en la Península Ibérica. España se convertirá temporalmente y en pleno verano en 'meca estelar', ya que, fuera de territorio patrio, este eclipse sólo se dejará ver en una remota región rusa, Groenlandia y parte de Islandia. «Se esperan entre cinco y siete millones sólo de visitantes extranjeros», cifra el experto. Buena parte recalará en Castilla y León por su visibilidad privilegiada, ya que la mayor parte de la Comunidad entrará de lleno en lo que se llama 'franja de totalidad' –sólo se sale Salamanca, por menos de dos kilómetros– y así ofrecerá ángulos que permitan apreciar este eclipse solar total durante hasta un minuto y 40 segundos.

«Desde principios de año teníamos la vista puesta en este evento tan importante», asegura Inmaculada Sierra, portavoz de la Diputación de Burgos. «Es absolutamente inusual y sabíamos que tenemos una oportunidad de oro para realzar el turismo de estrellas», comenta, para explicar que aprovecharán para una intensa promoción de Burgos. En el mismo sentido se manifiestan provincias como Palencia, Ávila o Zamora, que se aproximan al evento como si este fuese «escaparate» para límpidos cielos y un astroturismo floreciente, un «empujón» para que los touroperadores les «pongan en el mapa».

Así es un eclipse solar total, en una imagen de archivo de este fenómeno en otra parte del mundo Óscar Mesonero

En el último eclipse, allá por 1905, la capital burgalesa preparó unos grandes fastos a los que, entre científicos y visitantes de todo el mundo, se sumó el rey Alfonso XIII, indica Sierra. Por ello, en esta ocasión Burgos ha invitado al monarca actual, Felipe VI. Aún no saben si recogerá el guante, pero «sería un gran honor» que les acompañase. De momento, para anticipar lo que pasará tienen en tierras burgalesas las crónicas de la época: «Quedó gran espacio de cielo. En su centro se destacaba el sol, viéndose de él tan sólo el borde delgadísimo, como un alambre candente. Aumentaba por momentos la oscuridad», reflejaron las palabras de Luis Cortés Echanove. «El sol llegó a convertirse en un disco negro como azabache», anotó.

120 años más tarde está a punto de comenzar la tríada de 'eclipses españoles' (en 2027 y 2028 habrá otros dos, aunque con diferentes características y visibles en distintas latitudes). La rareza del acontecimiento aumenta su peso: no habrá otro eclipse solar total en la Comunidad este siglo.

El presidente de la Asociación Astronómica Leonesa (ALA), José Vicente Gavilanes, espera «esa sensación sobrecogedora de la sombra avanzando como una tormenta», en línea con la «energía especial» y el «factor fisiológico» que describe Mesonero del día hecho noche. Gavilanes admite que, aunque el público general aún no sabe bien lo que viene, el especializado está absolutamente 'revolucionado'. «Es también una experiencia personal única, tenemos un socio que lo tiene apuntado en su agenda desde que era niño», comenta. El acontecimiento es «de tal envergadura, tan sin precedentes que no sabemos a ciencia cierta como organizarlo», confiesa Gavilanes, que no obstante añade que en León se están reuniendo con todas las administraciones para dejarlo a punto.

Imágenes de los cielos de La Moraña (Ávila), una observación astronómica en Valladolid y San Pedro Cultural, en Becerril de Campos (Palencia) Stellarium - ABC

«A falta de infraestructura suficiente para acoger a una avalancha de gente, será muy importante la previsión», soluciona la diputada de Turismo soriana, Elia Jiménez. En la misma línea, su homólogo en Palencia, Francisco Pérez, confirma que organizaron a mediados de julio una reunión de coordinación con unos 50 alcaldes, ya que el evento es tan «desbordante como apasionante». Así, las instituciones provinciales están en movimiento y confirman que propondrán puntos de observación, organizarán actividades complementarias o velarán por la seguridad vial o antiincendios.

Fuego y gafas

«Por lo que se sabe de eventos así en otros países, alguna gente recurre a vidrios, que no se debería hacer, y si lo deja allí puede provocar un fuego», explica el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López De la Parte. Ante ello, también se trabaja en sensibilización hacia el medio ambiente... y hacia la propia vista. La institución provincial zamorana ha creado su propio modelo de gafas de eclipse, que distribuye en los actos de promoción, porque todos los expertos coinciden en el riesgo de mirar directamente al sol mientras el eclipse llega a su cenit. «Es absolutamente fundamental utilizar gafas homologadas, la gente se puede quemar la retina», incide Roberto Rodríguez, el director técnico de Stellarium Ávila, la marca de astroturismo de la institución provincial. Sólo valen las de numeración ISO12312-2, indican en ALA, desde donde animan a buscarlas en asociaciones, ópticas y farmacias.

La cita se anticipa, ante todo, como un reto para el turismo. En el momento clave, el disco solar estará «a ocho dedos del horizonte, a punto de ponerse», recuerda Rodríguez, de modo que una montaña podría convertirse en obstáculo insalvable para los que traten de avistar el fenómeno. Todos revisan posiciones y presumen de sus distinciones Starlight, un reconocimiento a la idoneidad y oscuridad de los cielos que premia a numerosas comarcas y a provincias enteras. En Soria, después de organizar un congreso a propósito del eclipse el pasado marzo, se están centrando en localizar los mejores puntos para verlo, más allá del observatorio de Borobia, precisamente con atención a la orografía, ya que «será al atardecer y el sol estará bajo», recuerda Jiménez. Para el gran día, Valladolid destaca Tierra de Campos, Ávila apostará por Arévalo y La Moraña, Ponferrada hace gala de su castillo y Zamora aunará esfuerzos en Benavente, «cerca del punto de observación perfecto, entre Palencia y León», aunque la institución provincial añade que organizará un segundo dispositivo para avistarlo en Villafáfila. Desde esta diputación admiten que «nos llamaron locos» por ir con el eclipse a Fitur 2024, pero lo cierto es que la provincia cuenta con cierto rodaje en turismo de estrellas y no es ocasión para perder comba. «En la Cornisa Cantábrica se va a ver fenomenal pero el día puede salir nuboso y en ese caso la gente bajará en coche», advierte López.

Segovia, también consciente del alto valor de sus cielos, cuenta con varios miradores estelares en Becerril (Riaza), Casla, Collado Hermoso, El Espinar (Campo Azálvaro) y Navas de Oro, por lo que está buscando los puntos más despejados con el objetivo de ofrecer experiencias y alojamiento cerca de los mismos.

Y es que las reservas son lo que más se hace notar a un año vista, con buen número de alojamientos comprometidos y las habitaciones con terraza más solicitadas que nunca. «Hace ya año y medio que entraron las primeras reservas», fecha Pérez, desde Palencia, en donde cuentan con recursos como San Pedro Cultural, iglesia reconvertida en centro astronómico en Becerril de Campos. «El turismo está garantizado, hay que asegurar que estén bien atendidos y trabajar el eclipse desde un punto de vista divulgativo», insiste.

Algunas provincias esperan oleadas de estadounidenses o de alemanes, pero también se prevé mucho movimiento de nacionales a medida que «la población va tomando consciencia», comentan desde Stellarium Ávila, en la que hablan de menús y casas rurales «tematizados». En Valladolid, en la que el astroturismo es algo completamente «emergente», «el público familiar y con niños está muy interesado, y lo observamos en Matallana», según apunta el diputado Roberto Migallón. El pasado 29 de marzo organizaron en ese enclave de Villalba de los Alcores la observación de un eclipse parcial que reunió a más de un centenar de personas. «Los más peques tienen que verlo, va a ser un evento que no se va a repetir, así que tenemos que movernos para llegar a ellos», insiste.

Cielos sobre el castillo de San Leonardo (Soria) ABC

Por ahora, las Perseidas de este agosto sirven de 'teloneras'. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en Sabero (León), acaba de celebrar un taller sobre el manejo de telescopios y una observación astronómica guiada. Además varias provincias comienzan este 12 de agosto una cuenta atrás: Valladolid prepara una rueda de prensa para «darlo a conocer y captar más municipios», Palencia instalará un «tótem» con los días que faltan y Burgos presentará una simulación en vídeo del momento en 'time-lapse' (además de proponer doce talleres de observación celeste, a razón de dos localidades por comarca). Queda una vuelta al sol para verlo como si fuera un astro oscuro con una corona de luz: un par de minutos históricos que brindan la excusa perfecta para volver la mirada a las estrellas... y conocer mejor Castilla y León.