Castilla y León ya 'mira' el eclipse solar a un año vista

Las provincias preparan actividades astroturísticas y buscan los mejores lugares para observar un espectáculo «irrepetible» y «grandioso» que no se ha dado en 120 años y supondrá la visita de miles de personas

Castilla y León ya &#039;mira&#039; el eclipse solar a un año vista
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Falta un año, pero entendidos como el 'cazador' de eclipses Óscar Mesonero prometen que el 12 de agosto de 2026 se dará «el espectáculo más grandioso que puede ofrecer la naturaleza»: una trasposición completa de sol y luna como no se ha visto ... en más de un siglo en la Península Ibérica. España se convertirá temporalmente y en pleno verano en 'meca estelar', ya que, fuera de territorio patrio, este eclipse sólo se dejará ver en una remota región rusa, Groenlandia y parte de Islandia. «Se esperan entre cinco y siete millones sólo de visitantes extranjeros», cifra el experto. Buena parte recalará en Castilla y León por su visibilidad privilegiada, ya que la mayor parte de la Comunidad entrará de lleno en lo que se llama 'franja de totalidad' –sólo se sale Salamanca, por menos de dos kilómetros– y así ofrecerá ángulos que permitan apreciar este eclipse solar total durante hasta un minuto y 40 segundos.

