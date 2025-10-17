Suscribete a
Carriedo anima a PSOE y Vox a «ir en coalición» a las elecciones autonómicas

Los populares acusan a los socialistas y a los de Abascal de formar una «alianza» que ahora trata de «boicotear» los presupuestos de 2026

La oposición duda de la «validez» del proyecto de presupuestos autonómicos

El secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, ayer en Segovia
El secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, ayer en Segovia
Montse Serrador

Valladolid

Continúa la tournée de consejeros y cargos del PP para explicar el proyecto de presupuestos de Castilla y León en lo que corresponde a cada una de las provincias. Y en esta ruta, los populares llevan bien aprendido un argumentario en el que la clave ... es la defensa de las cuentas elaboradas por la Junta más desde la perspectiva de la forma que del fondo, que también. A los proyectos, bonos y ayudas aplicables al terruño se ha sumado este año la defensa de la estrategia seguida por el Gobierno autonómico, que culminó el pasado miércoles con el registro en las Cortes de Castilla y León de los 21 tomos «en tiempo y forma», repiten una y otra vez en las filas populares.

