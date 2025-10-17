Carriedo anima a PSOE y Vox a «ir en coalición» a las elecciones autonómicas

Continúa la tournée de consejeros y cargos del PP para explicar el proyecto de presupuestos de Castilla y León en lo que corresponde a cada una de las provincias. Y en esta ruta, los populares llevan bien aprendido un argumentario en el que la clave ... es la defensa de las cuentas elaboradas por la Junta más desde la perspectiva de la forma que del fondo, que también. A los proyectos, bonos y ayudas aplicables al terruño se ha sumado este año la defensa de la estrategia seguida por el Gobierno autonómico, que culminó el pasado miércoles con el registro en las Cortes de Castilla y León de los 21 tomos «en tiempo y forma», repiten una y otra vez en las filas populares.

Tratan así de contrarrestar a la oposición parlamentaria que, en bloque, cuestiona la «validez» de los presupuestos después de haber sido depositados en las Cortes sin que se haya aprobado el techo de gasto –se debate y se vota el miércoles–, sin una de sus secciones –la 20, que corresponde a las cuentas del Parlamento y de las cuatro instituciones propias– y sin una ley de medidas fiscales, como es habitual.

Para los consejeros, sin embargo, estos elementos no son algo que cuestionen el proyecto de ley, por lo que achacan el intento de la oposición por deslegitimarlos a la denominada 'pinza' PSOE-Vox, de cuya existencia están convencidos en Génova y así lo ha expresado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Este viernes fue el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien respondió con ironía y un toque de sarcasmo al último movimiento de las dos formaciones: las solicitudes de informes a los servicios jurídicos de las Cortes y al Consejo Consultivo sobre la legalidad de tramitar el presupuesto. «Les invito a ir en coalición en las próximas elecciones si comparten ese proyecto», dijo. Carriedo, que se desplazó a Palencia para explicar las cifras que corresponden a esta provincia, insistió en que «nosotros hemos presentado, por transparencia, el proyecto para su tramitación inmediatamente después de la aprobación del techo de gasto», informa Ical.

El titular de Hacienda centró su crítica en la «votación casi permanente conjunta» entre PSOE y Vox en las Cortes. «¿Comparten el mismo proyecto para Castilla y León PSOE y Vox? Es decir, nada. Desde aquí les invito a ir en coalición. Es la mejor forma de no engañar a ninguno de sus votantes», concluyó.

En términos parecidos se expresó, en Zamora, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, para quien «lo que estamos viendo es que esa alianza que tienen el PSOE y Vox permanentemente está tratando de boicotear por cualquier motivo y por cualquier medio estos presupuestos». «Lo que les pedimos es que reflexionen y que sigamos avanzando y pensando en las personas de Castilla y León», añadió. Defendió que la Administración autonómica «ha remitido el techo de gasto para la aprobación en las Cortes y ha registrado en tiempo y forma» las cuentas por lo que «la Junta ha cumplido».

En Segovia, provincia por la que es procurador, uno de los protagonistas del 'lío' con la tramitación del proyecto de ley, el vicepresidente de las Cortes y secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, también sostuvo que se ha «desenmascarado» la «alianza» y el «pacto oculto» de Vox y el Grupo Socialista en las Cortes. Además, acusó a ambos de «esforzarse en boicotear» la tramitación y criticó que se unan para solicitar, a través de la Mesa de la cámara autonómica, unos informes jurídicos –a la letrada mayor y el Consejo Consultivo– sobre si se puede admitir a trámite el proyecto de presupuestos.

Al respecto, el secretario autonómico de los populares sostuvo que estos documentos «nunca se han pedido» y defendió que las cuentas no lleven una ley de acompañamiento, puesto que aseguró que «en ningún sitio» se recoge una «obligación» en ese sentido. De hecho, apuntó que el «gobierno de turno» puede no hacerlo si considera que no es necesario «modificar leyes» para ejecutar esos presupuestos. Por ello, criticó que PSOE y Vox intenten «boicotear» la tramitación de unos presupuestos «objetivamente buenos» y les devolvió la acusación de «electoralistas».

«Desvergüenza» popular

Las manifestaciones de los populares tuvieron respuesta en las filas de Vox a través de un comunicado en el que denunciaron su «desvergüenza» y les acusaron de «tomar por tontos a los ciudadanos». Los de Abascal respondieron a Carriedo que «los que forman coalición en Bruselas con el PSOE son ellos, y también es el PP de Mañueco el que ha votado junto a los socialistas hasta en cinco ocasiones: en contra de tomar medidas contra la inmigración ilegal, contra la eliminación de impuestos sobre la vivienda, del impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos, o de subvenciones a los sindicatos».

Además, quisieron aclarar que «Vox jamás aceptará apoyo alguno del PSOE en caso de necesitarlo para formar gobierno después del día 16 de marzo» y pidieron al PP que deje claro que va a rechazar cualquier tipo de apoyo de los socialistas, «por acción u omisión» para poder seguir en el Ejecutivo.