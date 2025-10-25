Suscribete a
ABC Premium

Buscyl supera el millón de viajes gratuitos en las líneas de autobús de la Junta

Cuatro de cada cinco viajes corresponden al transporte metropolitano

Las ayudas del plan de Transición Justa en zonas mineras ya han llegado a 179 iniciativas

Buscyl supera el millón de viajes gratuitos en las líneas de autobús de la Junta
Buscyl supera el millón de viajes gratuitos en las líneas de autobús de la Junta Junta de castilla y león

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El nuevo modelo del transporte de viajeros 'Buscyl' ha alcanzado los 1.098.437 viajes gratuitos en las líneas de autobús de la Junta hasta el pasado 15 de octubre.

La implantación del nuevo sistema de transporte gratuito para personas empadronadas mediante la ... tarjeta Buscyl, que comenzó el 1 de julio con los menores de 15 años, se consolida con 103.142 viajes en las líneas de autobús del transporte autonómico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app