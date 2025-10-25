Las ayudas del plan de Transición Justa en zonas mineras ya han llegado a 179 iniciativas

Suscribete a
La consejera Leticia García, ayer en uno de los negocios subvencionados
La consejera Leticia García, ayer en uno de los negocios subvencionados ICAL

Diego L. González

Ponferrada

El programa de ayudas para montar pequeños nuevos negocios en las antiguas cuencas mineras del carbón ha invertido ya casi la mitad de los fondos destinados, con cargo a los llamados planes de Transición Justa que financia la Unión Europea con aportaciones ... del Gobierno y la Junta de Castilla y León. De hecho, en la comunidad ya se han entregado tres millones de euros, sobre un total de 6,8 disponibles. Y además de formar a 1.800 personas, se han otorgado subvenciones para abrir 179 establecimientos en los viejos territorios carboneros de las provincias de León y Palencia. Así se intenta compensar el efecto que ocasionó en el empleo, el cierre de las minas de carbón y las centrales térmicas.

