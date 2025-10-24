Suscribete a
Seminci echa mano del 'retrovisor' para celebrar 70 años de amor al cine de autor

La ESCAC y la ECAM recogen sus Espigas de Honor en una gala con un «sincero» homenaje a los 'semanistas'

Isabel Coixet: «Nunca pienso que dirijo bien a los actores, pero los escojo muy bien»

Cinco 'semanistas' brindan por el futuro de la Seminci
La ocasión lo merecía. Setenta años no se cumplen todos los días, así que la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) echó ayer mano del 'espejo retrovisor' para recordar sus 70 años de amor al séptimo arte, un tiempo que «da para mucho», destacó ... la conductora de la gala inaugural, la periodista Pepa Blanes, que nada más comenzar hizo un breve repaso por todas las etapas del festival desde que naciera en pleno franquismo, en 1956, como Semana de Cine Religioso. Según reseñó, en cada uno de los periodos que ha tenido dejaron su impronta directores como Fernando Lara, Juan Carlos Frugone o Javier Angulo «hasta convertir la huella de un beso» -que sigue siendo hoy, un tanto modificada, la imagen del festival- «en referente del mejor cine de autor».

