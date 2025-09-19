Los alumnos universitarios de nuevo ingreso suben un 8 por ciento este curso

Las clases han arrancado ya en la universidad y lo han hecho con un incremento del 8 por ciento en los alumnos de nuevo ingreso en las cuatro instituciones públicas de Castilla y León. La previsión es que «probablemente» durante este nuevo curso se superen ... en total los 100.000 matriculados en la Comunidad -el anterior fueron 98.500-. Fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el que puso ayer encima de la mesa estos datos durante el acto de apertura del nuevo curso en la Universidad de Salamanca. Un crecimiento en las nuevas incorporaciones que, según dijo, vendría motivado por la reducción en las tasas que viene aplicando la Comunidad -un «40 por ciento» en grado y «50 por ciento en máster» en toda la legislatura- y por el incremento de un 20 por ciento que se ha impulsado en las becas a alumnos.

En este sentido, consideró que Castilla y León se ha posicionado como una de las regiones con «los precios públicos más bajos del país» en la matrícula en educación superior. «No hay ningún talento que se quede sin acceder a la universidad por causas socioeconómicas», aseguró el dirigente regional. Además, subrayó el «atractivo creciente» de las instituciones académicas de Castilla y León para atraer a estudiantes procedentes de otros puntos del país. En ese sentido, destacó que el «balance de entradas y salidas» de universitarios suponen para la Comunidad 12.000 matriculados más de los que se marchan a otros lugares a estudiar, una cifra superada solo por dos comunidades autónomas.

«Todo esto no es fruto del azar», opinó el presidente de la Junta, sino que es el resultado de «la valía» de toda la comunidad universitaria, «desde los profesores, los investigadores», el resto del personal que trabaja en estos centros y la «colaboración» del Gobierno autonómico para «conseguir» estos logros, manifestó. La financiación fue otra de las claves que destacó Mañueco. Así, explicó que desde que accedió a la Presidencia de la Junta los fondos que salen de las arcas del Ejecutivo regional hacia las universidades públicas se han incrementado un 27 por ciento, de forma que reciben unos cien millones de euros anuales más. Un «importante» aumento en las partidas presupuestarias que, según dijo, contribuye a que haya crecido «con fuerza» el personal que emplean estas instituciones académicas. En total, disponen de unos 16.000 trabajadores, detalló, un 14 por ciento más de los que se contabilizaron en 2022.

«Me comprometí a que esta sería le legislatura del talento», recordó el presidente de la Junta ante los asistentes al acto. «Lo hemos cumplido», defendió, antes de citar que Castilla y León es la región de la UE «que más ha mejorado en innovación desde 2018», según los datos aportados «por la propia Comisión Europea este verano».

Campus territoriales

Renovó, además, el «compromiso» con los campus universitarios territoriales, donde recordó que se han puesto en marcha infraestructuras como la residencia universitaria de Ponferrada y se han mejorado otras como la escuela de enfermería de Palencia. También explicó que ya se ha aprobado la ayuda a la Universidad de Valladolid para construir un nuevo polideportivo en Soria que permitirá reforzar el Grado de Ciencias del Deporte.

«Queremos seguir impulsándolos», expresó, antes de referirse también a que se mantendrá el apoyo a las cinco instituciones privadas de educación superior que existen en la Comunidad como «generadoras de conocimiento y empleo».

Noticia Relacionada El «milagro» de los coles que vuelven a la vida en la España rural Henar Díaz Castilla y León mantendrá abiertos este curso 34 centros con entre tres y cuatro alumnos. En Cubillos (Zamora), cinco niños han permitido la reapertura del suyo tras 17 años cerrado

El presidente de la Junta aludió también a las últimas titulaciones aprobadas como fórmula para la atracción de nuevos estudiantes. En este punto recordó que será el próximo curso cuando comiencen su andadura los dos nuevos grados de Medicina en Burgos y León y podrán «ser realidad muy pronto» las enseñanzas de Farmacia en Valladolid y de Veterinaria en Salamanca, garantizó, con una aportación ya realizada de 20 millones. «Me comprometí a liderar la búsqueda de consenso y de la calidad para su implantación y así he cumplido», rememoró.

En total, el nuevo curso universitario arranca con 391 grados, 317 máster y 113 doctorados en toda la Comunidad, una cifra que «demuestra el avance que ha experimentado la oferta académica», apuntó Mañueco, quien quiso trasladar a los rectores su apoyo para ayudarles a cumplir sus «objetivos» porque de esa forma se contribuye a «vivir en una sociedad más libre, justa e igualitaria y a mayor calidad de vida de quienes viven en el territorio». Por último, apostó por el «impulso a la investigación» y citó ejemplos como las 2.000 contrataciones financiadas desde que accedió a la Junta o los programas Andrés Laguna para atraer a profesionales a la Comunidad.