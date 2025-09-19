Suscribete a
Los alumnos universitarios de nuevo ingreso suben un 8 por ciento este curso

Mañueco vincula el alza con la bajada de tasas y la subida de las becas. La previsión es que este año se superen los 100.000 matriculados en las cuatro instituciones académicas públicas

Más profesores para «refuerzo» de Matemáticas y Lengua en Primaria

Alfonso Fernández Mañueco, Juan Manuel Corchado y José Ignacio Galán, en la apertura del curso en Salamanca
Alfonso Fernández Mañueco, Juan Manuel Corchado y José Ignacio Galán, en la apertura del curso en Salamanca
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Las clases han arrancado ya en la universidad y lo han hecho con un incremento del 8 por ciento en los alumnos de nuevo ingreso en las cuatro instituciones públicas de Castilla y León. La previsión es que «probablemente» durante este nuevo curso se superen ... en total los 100.000 matriculados en la Comunidad -el anterior fueron 98.500-. Fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el que puso ayer encima de la mesa estos datos durante el acto de apertura del nuevo curso en la Universidad de Salamanca. Un crecimiento en las nuevas incorporaciones que, según dijo, vendría motivado por la reducción en las tasas que viene aplicando la Comunidad -un «40 por ciento» en grado y «50 por ciento en máster» en toda la legislatura- y por el incremento de un 20 por ciento que se ha impulsado en las becas a alumnos.

