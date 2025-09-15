Mañueco: «Con el esfuerzo de todos, tenemos una educación de primera»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, conversa con dos alumnos del Instituto Canal de Castilla de Villamuriel (Palencia)

«Sois un ejemplo». Con esta palabras se ha dirigido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los profesores y alumnos de Castilla y León durante el acto de apertura del curso escolar. «Con el esfuerzo de todos, tenemos una educación de primera», ha manifestado, para mostrar después el «orgullo» de haber conseguido el «mejor sistema educativo» del país.

Unos resultados que, según ha expresado el dirigente regional, tiene que servir de «acicate» para «seguir mejorando». Ante la comunidad educativa en un acto celebrado en el Instituto Canal de Castilla de Villamuriel de Cerrato (Palencia), el presidente ha subrayado también que la «mejor inversión» que pueden hacer las administraciones públicas es «garantizar el futuro de los jóvenes».

Mañueco ha subrayado el «apoyo» que reciben las familias de la Comunidad. En el sentido económico, con ayudas que pueden llegar a los 3.000 euros por año y familia, pero también el «refuerzo» a los propios estudiantes. Así, ha anunciado como nueva medida de refuerzo que se van a contratar «profesiones adicionales» en cuarto y quinto de Primaria como etapas «clave» para poder realizar desdobles en los grupos que se considere necesario. Se busca así, ha indicado, seguir mejorando y para «seguir siendo los mejores».

Formación Profesional

A continuación se ha referido a la Formación Profesional como enseñanza que ha dado «un paso de gigante». «Superamos los 50.000 alumnos, 17.000 más que al inicio de la legislatura«, ha cifrado el presidente de la Junta, quien ha recalcado, además, que estos estudios son casi »garantía« de encontrar empleo, con un 90 por ciento de inserción laboral. »Suele ser, además, un trabajo en el entorno donde se ha estudiado«, ha añadido.

Además, ha asegurado que en lo que va de legislatura el Gobierno autonómico ha destinado 63 millones a inversiones en infraestructuras y en mejora de equipamiento con alrededor de un 80 por ciento de las aulas «digitalizadas».

Por último, ha llamado a conseguir «entre todos» un sistema «equitativo, innovador, inclusivo y orientado a la excelencia».