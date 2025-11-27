Nos complace participar durante estos días en los actos institucionales oficiales a los que se nos invita con motivo de la celebración de la Constitución del 78. Los padres de la norma suprema pusieron todo su empeño en llegar a un punto de acuerdo que ... cerrase la gran herida abierta con una guerra civil de por medio. Cada año que transcurre uno se asombra de cómo personas de tan diversa forma de pensar en lo público pudieron llegar a un consenso refrendado por la mayoría de la población española. Viendo lo que se ve hoy en día, parece un reto difícil, por no decir imposible, de repetir.

La crispación del mensaje político es ya cotidiano. Las grandes máximas de petición de dimisión, calificativos e improperios de diversos tipos desde las tribunas públicas y la demagogia se han institucionalizado. No se trata de señalar a los culpables de esta situación pervertida y alejada de su concepción original. Se debe llegar al quid de la cuestión.

El nudo gordiano lo encontramos en la Ley Electoral. Es imposible que un sistema funcione si permite que las minorías secuestren la voluntad mayoritaria de los votantes. El voto de un ciudadano de una comunidad, digamos, mal llamada histórica, no puede valer más que el de un castellano y leonés. La tercera fuerza o los restos no pueden secuestrar la aritmética mayoritaria. Se impone un cambio en la forma de elegir a nuestros gobernantes en todas las instituciones públicas democráticas. La doble vuelta es la solución. En la mayoría de países con tradición constitucional es la forma adoptada para elegir gobiernos. Con ello, los pequeños pueden negociar y aliarse con los grandes para dirimir una justa elección a segunda vuelta.

Noticia Relacionada NOCIÓN PERSONAL Carlos Martínez, peligros y tropiezos Alejandro Julián García Nistal

Si esto sigue así, y no tiene visos de cambiar, seguiremos gobernados por las minorías que chantajean un día sí y otro también a los dos grandes partidos. En especial, el PSOE ha llegado a límites insospechados en la cesión de soberanía, reparto de presupuestos y cambios en las leyes en detrimento de las autonomías más fieles con el proyecto de una España común con un destino unitario y europeo.