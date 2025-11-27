Suscribete a
ABC Premium
Directo
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

NOCIÓN PERSONAL

El secuestro de la minoría

El PSOE ha llegado a límites insospechados en la cesión de soberanía

Sobre la corrupción

Medio siglo de una infamia

El secuestro de la minoría
EP
Alejandro Julián García Nistal

Alejandro Julián García Nistal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nos complace participar durante estos días en los actos institucionales oficiales a los que se nos invita con motivo de la celebración de la Constitución del 78. Los padres de la norma suprema pusieron todo su empeño en llegar a un punto de acuerdo que ... cerrase la gran herida abierta con una guerra civil de por medio. Cada año que transcurre uno se asombra de cómo personas de tan diversa forma de pensar en lo público pudieron llegar a un consenso refrendado por la mayoría de la población española. Viendo lo que se ve hoy en día, parece un reto difícil, por no decir imposible, de repetir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app