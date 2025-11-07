Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

NOCIÓN PERSONAL

Carlos Martínez, peligros y tropiezos

De alcalde cercano a candidato a toda una presidencia de la Junta descentrado hay un paso corto pero peligroso

Aguas turbias

Valentía frente a cálculo

Carlos Martínez, durante el acto del PSOE de Castilla y León celebrado en León
Carlos Martínez, durante el acto del PSOE de Castilla y León celebrado en León ICAL
Alejandro Julián García Nistal

Alejandro Julián García Nistal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carlos Martínez irrumpió en el panorama político de Castilla y León con la fuerza de quien se sabe llamado a algo más. El crónico alcalde de Soria, con su proclamación de ser también «alcalde de Castilla y León», inauguró una nueva etapa en el socialismo ... regional. Su discurso, centrado en el municipalismo, en la cercanía y en el profundo arraigo provincial, fue recibido como una bocanada de aire fresco entre unas filas socialistas necesitadas de ilusión y autenticidad. Frente al hieratismo burocrático y la comunicación inerte de Luis Tudanca, Martínez supo conectar con una idea sencilla pero poderosa: la política se construye desde el territorio, no desde los pasillos alfombrados de las Cortes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app