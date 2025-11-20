Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

noción personal

Sobre la corrupción

Cuando el dinero público se utiliza para intereses privados, la sociedad pierde

Medio siglo de una infamia

Carlos Martínez, peligros y tropiezos

Sobre la corrupción
Alejandro Julián García Nistal

Alejandro Julián García Nistal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La corrupción en la obra pública no es solo un problema económico, es una herida estructural que erosiona la confianza ciudadana, encarece los proyectos por encima de su precio de adjudicación, reduce la calidad de las obras y distorsiona la competencia. Cuando el dinero público ... se utiliza para intereses privados, la sociedad pierde. Castilla y León no ha sido ajena a esta lacra, recordamos que hasta todo un presidente de la Junta cayó por una supuesta venta fraudulenta de su empresa, Demetrio Madrid, luego absuelto. El PP tiene su lista negra también, no crean. Sin embargo, este fenómeno no es inevitable. Existen medidas concretas, probadas e implementables que pueden reducir drásticamente la discrecionalidad y aumentar la transparencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app