Aguas turbias

HERAS

Los caudales de los ríos del noroeste regional bajan turbios. En algunos lugares, la densidad de cenizas es tal que las aguas se vuelven grises y espesas, matando toda forma de vida a su paso. Por si la desgracia de los incendios de este verano ... hubiese sido poca, ahora también mueren los peces, las plantas, los ríos enteros. La naturaleza, ya herida, respira con dificultad, arrastrando el peso de un abandono prolongado que, como las cenizas, lo cubre todo.

