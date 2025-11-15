Suscribete a
El agua de Ponferrada vuelve a ser apta el consumo tras el derrumbe de la carretera de Peñalba

El Ayuntamiento mantendrá los abastecimiento urbanos hasta las 15 horas y los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados

Un derrumbe en la carretera de Peñalba deja a Ponferrada sin agua potable

Parte del Ayuntamiento de Ponferrada en una de las reuniones celebradas a consecuencia de los problemas en el suministro de agua
Parte del Ayuntamiento de Ponferrada en una de las reuniones celebradas a consecuencia de los problemas en el suministro de agua AYTO. PONEFRRADA

Ponferrada

En estos momentos ya no existe riesgo de abastecimiento en Ponferrada, donde el agua es plenamente apta para el consumo en todo el municipio, tal y como ha confirmado este sábado el Ayuntamiento tras el análisis de las últimas muestras realizadas por el ... Laboratorio Municipal y la revisión de los informes técnicos de la empresa concesionaria como consecuencia del derrumbe en la montaña de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago.

