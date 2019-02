PP y Ciudadanos «animan» León con Epi y Blas y Bob Esponja El portavoz del PP achaca a la juventud de la Ciudadanos que desconozca las enseñanzas de la pareja de Barrio Sésamo

ABC

Los célebres Epi y Blas, protagonistas del histórico programa de televisión Barrio Sésamo, y el mas reciente y acuático Bob Esponja han entrado en el Ayuntamiento de León en forma de argumentario y, ya de paso, saltado a las redes sociales. El detonante han sido las declaraciones del portavoz del Grupo Popular, Fernando Salguero, publicadas en Leonoticias a raíz del debate sobre las comparecencias en la Comisión de Investigación del consistorio sobre la trama Enredadera. «Esto parece Barrio Sésamo, ahora puedes votar pero ahora no puedes votar; ahora dentro y ahora fuera», ha señalado Salguero para referirse después a la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, y decir de ella que «esta chica es muy joven y no conoce lo de Epi y Blas; será más de Bob Esponja y el agua no le deja ver la realidad de lo que está pasando».

La respuesta de Villarroel a las declaraciones del portavoz popular han llegado a través de twitter en cuyo perfil asegura que «es una vergüenza que el Ayuntamiento de León esté gobernado por unos políticos de tan bajo nivel que tienen que recurrir a que soy joven para cuestionarme como política». «Le recuerdo al señor Salguero -añade- que esta `chica´ es portavoz de un grupo municipal».

También se sumó al «animado» debate el diputado nacional de la formación naranja por Valladolid, Francisco Igea, quien, también a través de la citada red social, señala que «yo sí soy de Epi y Blas y le recomendaría a este tipo que recordase las viejas lecciones del monstruo de las galletas: `cerca y lejos´». Y añade: «Gemma está `cerca´ de ser alcaldesa; usted está `lejos´de ser presentable. Vaya nivel».