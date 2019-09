Manso dimite como vicerrector de Burgos con duros ataques al rector y a la Junta Denuncia la gestión «personalista» de Pérez Mateos y el trato «vejatorio» del Ejecutivo regional a la UBU Su dimisión se suma a la de José Luis Peña, vicerrector de Empleabilidad y Empresas, que se conoció el 20 de septiembre

El vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Manso, hizo ayer pública su dimisión por «graves discrepancias con el rector», Manuel Pérez Mateos, a falta de unos meses para que finalice el mandato del actual equipo rectoral. Su dimisión se suma a la de José Luis Peña, vicerrector de Empleabilidad y Empresas, que se conoció el 20 de septiembre, aunque no han trascendido sus razones para renunciar al cargo. No obstante, Manso reconoció que ambas dimisiones no guardan relación y aseguró desconocer si puede haber nuevas renuncias.

Aunque es el rector el que tiene la prerrogativa de fijar la fecha de las próximas elecciones en la UBU, Manso dijo que lleva más de un año barajando la posibilidad de dimitir ante el «excesivo personalismo del rector» que asegura ha tomado decisiones importantes sin contar con su equipo. Dijo además que no ha valorado aún la posibilidad de presentar su candidatura al rectorado, aunque reúne las condiciones legales para hacerlo. En todo caso, seguirá vinculado a la gestión de la Universidad de Burgos, ya que es miembro electo del Consejo de Gobierno y del Claustro.

Para Manso, el rector no solo toma decisiones de manera personal, si no que se pliega «con sumisión» a las «imposiciones» que llegan desde la Junta. Afirmó que una de esas decisiones aceptadas por el rector sin consultar ha sido aceptar el mapa de titulaciones en el que la UBU solo ha recibido Ingeniería de la Salud en los últimos 16 años. Manso considera que el trato del Gobierno regional a la Universidad de Burgos es «vejatorio» en materias importantes como la financiación, las titulaciones o el profesorado.

«Sorpresa» del rector

Por su parte, el rector emitió un comunicado en el que manifiesta su «sorpresa» tanto por la dimisión como por el modo en que ha sido presentada. «sin previo aviso y alejada del modo de proceder en el ámbito universitario», a diferencia de lo que asegura que hizo José Luis Peña. Pérez Mateos expresó además su «malestar» por las manifestaciones del profesor sobre la existencia de «graves discrepancias» entre ambos, señalando que «tales desacuerdos nunca han sido expresados por el dimisionario».

Manso señaló que ha tomado la decisión en este momento porque considera que la legislatura está prácticamente agotada y, por tanto, también su trabajo.