Cs insiste en su «no» al PSOE y rechaza «futuras alianzas» con Tudanca

Una vez más, y ya en el día de la votación de l a moción de censura presentada por el PSOE para desbancar al PP de la Junta de Castilla y León, el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes ha insistido en que no respaldará la candidatura de Luis Tudanca para que sea presidente del Gobierno regional.

El portavoz de la formación naranja, David Castaño, ha reafirmado este lunes que los once procuradores de Cs -hasta la semana pasada eran doce, pero la parlamentaria María Montero abandonó el grupo- votarán «no» a la moción de censura socialista y ha atacado a su líder, a quien ha llegado a asegurar que «hoy no solo se enterrará una moción de censura, sino que también quedan enterradas las futuras alianzas de mi partido con usted, no con el Partido Socialista, sino con usted».

Como ya han hecho anteriormente procuradores de UPL, Castaño le ha reprochado a Tudanca que no era el mejor momento para presentar la moción y que hace tan solo unas semanas asegurase que solo la plantearían «en el mejor momento para Castilla y León» y «cuando tuviera los apoyos necesarios».

« Pensábamos que se refería a una negociación honesta , en la que nos presentase un proyecto alternativo, su hoja de ruta y nosotros valoraríamos honestamente nuestro voto, pero usted no lo ha hecho así, ¿verdad, señor Tudanca? ¿Lo cuenta usted o lo cuento yo?», le ha invitado el procurador naranja.

Y no tendrán tampoco el apoyo de Ciudadanos porque «desde el principio» en el PSCL han mantenido una «posición de bloqueo» y se han dedicado «a insultar a diario» a todos los procuradores de Ciudadanos y «todo porque no le dimos la confianza para gobernar».

«¿A qué nos han traído ustedes aquí hoy?», se ha preguntado el portavoz de Cs, que ha afeado a Tudanca que su partido bloquee la ordenación del territorio, haya rechazado la limitación de mandatos y la eliminación de los aforamientos. «Si esto era su idea de cambio, hicimos bien en no pactar con usted», ha concluido.

«Ya me hubiera gustado tener una conversación honesta con ustedes» , ha asegurado en su turno Luis Tudanca, quien le ha pedido a los parlamentarios de la formación naranja que no les vuelvan a decir «en privado» a ellos ni a sindicatos u otros sectores: «Es que nosotros no queremos, pero el señor Igea ya saben...»

«Esta era su última oportunidad que tenían para sobrevivir y cumplir todo lo que dijeron», les ha explicado el líder socialista sobre el futuro de Ciudadanos. «Les tenía yo más fe que ustedes mismos, sobre su utilidad y el compromiso con esta tierra», ha concluido Tudanca.