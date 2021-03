Mañueco reprocha al PSOE que «día tras día haya alentado el transfuguismo con absoluta desvergüenza» Asegura que la moción «nace podrida» y «abocada al fracaso» y que la palabra de Tudanca «está bajo la suela de los zapatos de Pedro Sánchez»

M. Gajate Valladolid Actualizado: 22/03/2021 12:29h

«La moción nace podrida de base». Así lo ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su cara a cara con el socialista Luis Tudanca en el debate de una moción de censura que le ha reprochado a su oponente que haya sido «por orden de Ferraz, Sánchez le ha traído al ronzal» y que ha estado envuelta en «mañas pestilentes» con las que ha asegurado que ha tratado de «comprar voluntades».

Mañueco ha comenzado su intervención lamentando estar tal día como hoy en las Cortes de Castilla y León respondiendo a los «tambores asedio en pleno estado de alarma», tras lo que ha considerado una «irresponsabilidad insultante» presentar la moción en plena pandemia por parte de Tudanca, al que ha acusado de representar «lo peor de la política» por esta iniciativa parlamentaria y por haber estado «día tras día alentando el transfuguismo con absoluta desvergüenza».

Así, le ha acusado de «rapiñar votos» de «hipotéticos tránsfugas», ya que si no era «con tránsfugas y juego sucio» los números no salían para sacar adelante la moción en la Cámara y menos después de que Ciudadanos, la única formación que en bloque podría garantizar la viabilidad, hubiera «dicho que no».

«Después de dos semanas de intrigas palaciegas, viene hoy a decirnos que no quiere tránsfugas cuando sabe que no los hay», ha proseguido antes de asegurar, confiado en el resultado negativo de la votación, que hoy «se va a llevar una bofetada de honradez, dignidad y lealtad», al tiempo que le ha recriminado que no sea público su acuerdo con Podemos a cambio del «sí», si es que lo hubiera.

Dicho esto, Mañueco ha reclamado a Tudanca que, si sale derrotado de la moción como así cree el popular, «pida disculpas a la sociedad por este bochorno». «Es usted el modelo de política que indigna» y el «mejor representante del sanchismo en Castilla y León», le ha recriminado antes de tirar de hemeroteca para recordar instantes en los que el socialista había señalado que no era el momento –en plena pandemia– de presentar una moción de censura.

«¿Dónde han quedado sus palabras?», ha preguntado Mañueco, que entiende que la respuesta está en la llamada que da por hecho que llegó desde Ferraz con la «orden directa» de presentar lamoción de censura en Castilla y León,y ante la que ha asegurado que Tudanca se ha «traicionado a sí mismo». Ahora su «palabra está bajo la suela de los zapatos de Pedro Sánchez».

Mañueco ha concluido su intervención reprochando a Tudanca que «busque enfrentar en un momento tan critico» dentro de lo que ha considerado «una estrategia de combustión organizada» desde Ferraz a nivel nacional y que en Castilla y León «está abocada al fracaso». Cree que «va a provocar un cambio de caras en su partido» en la comunidad e ironizado sobre la posible «llamada de Madrid» que el líder del PSCL podría recibir. «No sé qué le habrán ofrecido pero el puesto de Paradores ya está ocupado por su predecesor», ha sentenciado en alusión a Óscar López.