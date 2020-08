La hostelería reivindica sus derechos, «agredidos una y otra vez» Reclama a la Junta de Castilla y León ayudas y más «diálogo» y alerta de que más de 15.000 empleos corren «grave peligro»

«No somos el problema. Quizá la solución», reivindicaban este sábado muchos de los carteles que empresarios, trabajadores y familiares del sector de la hostelería han exhibido en la Plaza Mayor de Valladolid para reclamar «ayudas», «diálogo» y que deje de «criminalizarse» al sector, pues «no es ni mucho menos el mayor propagador» del Covid-19. «Lamentablemente, así no podemos trabajar. Parece una persecución continuada», se ha quejado María José Hernández, presidenta de la Asociación de Hostelería de Valladolid, en una concentración que ha sumado a unas 300 personas para «reivindicar unos derechos que están siendo agredidos una y otra vez» con medidas «restrictivas».

«No se puede seguir pensando que somos vías de contagio», ha advertido Hernández. No comparten la limitación de aforo como norma general al 50 por ciento en sus establecimientos en vigor desde este sábado en Castilla y León y alertan también de los perjuicios de tener que cerrar a la una de la madrugada y no poder admitir clientes a más de las doce de la noche. «Soy empresario y busco trabajo», rezaba otro de los carteles, con la «soga al cuello» de alguno. «Que sea por distancia social y no por aforo», ha pedido la presidenta de los hosteleros vallisoletanos en nombre de un sector que ha actuado «con responsabilidad en su gran mayoría».

Alertan de la «graves consecuencias» ante la «problemática» para un sector que será de los «más perjudicados» por esta pandemia, «los primeros en cerrar y de los últimos en abrir», y que en el conjunto de España mueve siete millones de empleos y supone el 12 por ciento del PIB. En Castilla y León, alertan, entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos en « grave peligro». «Compañeros, no podemos elegir entre la salud y la economía», clamó Hernández.

«No somos criminales»

«Que se nos oiga y se nos vea», han gritado en la concentración en la Plaza Mayor, con distancia social, mascarillas y gel hidroalcohólico, tambores y aplausos. Y a la que también ha acudido el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Ángel Hernández, para «manifestar nuestro descontento» con las medidas y decisiones. También, dijo, para que en la Junta «nos escuchen mucho más de lo que nos han escuchado hasta ahora». «Hace falta que nos escuche y nos ayude», ha reclamado Velasco. «No somos criminales. Queremos trabajar», advirtieron.

Las concentraciones en contra del horario de cierre y otras medidas se han sucedido durante el fin de semana en Castilla y León. En la madrugada de ayer, también salieron a la calle en León, Zamora y Salamanca, donde clamaron: «La hostelería no es el virus».