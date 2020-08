Lo que se puede y no pude hacer desde este sábado en Castilla y León para frenar el Covid-19 Entran en vigor las nuevas restricciones de la Junta, que cierra peñas, reduce aforos e impone la mascarilla en las piscinas

Con más novedades sobre lo que se puede y no se pude hacer y las nuevas recomendaciones para intentar frenar una incidencia del Covid-19 en Castilla y León que «sigue creciendo» y en una «situación preocupante» por el «incremento» de los brotes y contagios en agosto de forma «considerable». Por eso, la Junta ha aprobado una modificación y ampliación de las medidas para frenar la propagación del virus es «impedir en la medida de lo posible la expansión descontrolada» del coronavirus y que se llegue a la transmisión comunitaria.

Entre las que destacan que desde este sábado el aforo en los bares, restaurantes y establecimientos abiertos al público vuelve a quedar reducido de manera general el 50 de sus capacidades, se prohíben las peñas y también se restringe la afluencia de gente a funerales, bodas y otras celebraciones. Además, se recomienda «limitar» los contactos sociales y se incide en«reforzar» el uso de la mascarilla, que, por ejemplo, pasa a ser obligatoria en todo momento en las piscinas salvo durante el baño.

Aforos, al 50% en general

En cuanto a las limitaciones de aforo en los diferentes sectores, como «regla general», se reducen del 75 al 50 por ciento. Así, como mucho a la mitad de sus capacidad deberán estar a partir de este sábado locales de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas si el consumo es en barra. Si es en mesa, podrán llegar al 75 por ciento si no superan los 40 comensales en el interior y deberán dejarlo únicamente al 50 si tiene más servicios. Adiós a cócteles y otras actividades similares que se sirven de pie «al ser una actividad de elevado riesgo de transmisión comunitaria». Eso sí, se mantiene el aforo máximo del 80 por ciento en las terrazas al aire libre que tengan autorizadas .

El ocio nocturno pasa a la terraza

Precisamente sí podrán abrir las terrazas, pero con las mismas «limitaciones» que el resto, discotecas, salas de fiestas, karaokes, pubs, boleras, ciber-cafés... Pero para todos ellos la Junta «estima necesario adoptar nuevas medidas más restrictivas» al tratarse de actividades lúdicas y sociales «con gran concentración de personas», en el hecho de estar en periodo estival y con tradiciones sociales y culturales de esta época, «se producen mayores riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad y con la dificultad añadida de que los brotes declarados en este tipo de actividades o establecimientos afectan a grandes grupos de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos diversos que impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control».

Adiós a las peñas

También por ser «posibles focos de contagio y de relajación por los asistentes» a las medidas de prevención, junto a las «dificultades de seguimiento y control» de los asistentes en caso de declararse un brote, la Junta también ha acordado el «cierre de las peñas».

Y, con criterio general, «no se permite la celebración» de cualquier evento no regulado y que pueda constituir una concentración multitudinaria que impida mantener la distancia de seguridad, independientemente de que se trate en espacios al aire libre o cerrados.

Contactos más limitados

No prohibición, pero sí «recomendación» a los ciudadanos para que «limiten» los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y preferiblemente si superar las diez personas. Que «restrinjan» los contactos a los vinculados con el trabajo, los convivientes y el ocio con los amigos habituales. «Es muy importante que frenemos este crecimiento de la incidencia si no queremos vernos obligados a utilizar otras herramientas», ha recalcado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien si bien reconoció que el ritmo de aumento de los casos «no» es el de hace «dos o tres semanas», sí que «nos preocupa intensamente». «Si no bajamos la incidencia, vamos a tener un problema», ha alertado.

Salvo para el baño, mascarilla en la piscina

El uso de la mascarilla «pasa a ser obligatorio en todo momento salvo durante el baños» en las piscinas, fija la norma de la Junta, que hace especial hincapié en el refuerzo de este elemento de prevención y protección frente al Covid-19.

Menos gente en bodas y funerales

Los límites máximos de asistencia a determinados eventos como los entierros reducen de 75 a 50 las personas. A la mitad también los lugares de culto. En el caso de las ceremonias o celebraciones nupciales, también menos asistentes: un máximo de 150 si son al aire libre y 100 si son en locales cerrados.

Turismo en grupos de 10

Las visitas en grupo a museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales también deberán ser más reducidas a partir de este sábado . Pasarán de un máximo de 25 a uno de 10, según la recomendación de las autoridades sanitarias.

Hasta la 1.00 en la feria

El límite de apertura hasta la 1.00 de la madrugada impuesto para la hostelería se extiende a otras actividades. Así, las que se desarrollen en sociedades gastronómicas, locales de juego y apuesta y también las atracciones de feria deberán cerrar también a esa hora.

Si el viaje dura menos de una hora, nada de comer

Novedades también en cuanto al transporte. Además de pedir que «en la medida de lo posible» se debe evitar el contacto entre el personal de conducción y el de las empresas que cargan, logística..., también las ha relativas a los viajes en transporte público. Así, si el trayecto dura menos de dos horas, se prohíbe consumir alimentos «con el fin de minimizar los riesgos de transmisión» del Covid-19 en este sector